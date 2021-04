El portavoz municipal del PSOE en Málaga capital, Daniel Pérez, pidió este lunes en la ejecutiva provincial del partido el adelanto de las primarias para elegir candidato a la Junta de Andalucía. Esto supone de facto alinearse con los partidarios de Juan Espadas frente a los de Susana Díaz, que quieren mantener el actual calendario. La reunión de la ejecutiva, según diversas fuentes, fue tensa a cuenta de este punto y se produjeron al menos nueve intervenciones pidiendo un adelanto de primarias. El argumento principal para pedir el adelanto es, según los partidarios de Espadas, que el presidente de la Junta puede adelantar las elecciones. La ejecutiva provincial finalmente rechazó, como pedían los partidarios del adelanto, incluir este punto para ser votado. No hubo pues resolución oficial ni votación, como en otras agrupaciones provinciales. Ocurrió algo parecido a lo acontecido en la ejecutiva provincial de Sevilla, donde el susanismo logró mayoría y no hubo resolución oficial pero los partidarios de Espadas y del adelanto lograron dejar ver que la unanimidad ya no existe. Málaga era hasta ahora un bastión susanista pero la quiebra de la dirección es evidente. Otras agrupaciones provinciales, como Jaén o Granada se han decantado claramente por Juan Espadas a quien apoya Sánchez y Ferraz y que está haciendo una gira para recabar apoyos por toda Andalucía, al igual que Díaz. La decantación de Daniel Pérez venía siendo fundamental para los planes de los sanchistas, que veían en él a uno de los últimos referentes del susanismo.