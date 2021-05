El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que el Ayuntamiento no va a dejar caer a la librería Proteo de la capital, que sufrió un aparatoso incendio en la noche del jueves al viernes que acabó afectando a dos plantas y acabó con todo el stock de libros. «Llamé el mismo día a los responsables, me interesé por el tema, parece que el seguro que tiene no cubre la totalidad de las pérdidas y le apunté algunas medidas que se podían plantear en el marco de las ayudas generales que existen ahora mismo a nivel de la economía española en el contexto covid, que es un tema diferente pero que puede ayudar», dijo.

Relacionadas Proteo afronta la más dura batalla en su aguerrida historia

«Le ofrecí toda la colaboración que nuestra gente más especialista en la materia, junto con la que tienen las asociaciones empresariales, les ayudemos a encontrar las ayudas necesarias para superar el bache, no vamos a dejar caer a esa librería, lo digo muy claro, haremos toda la ayuda que esté en nuestras manos y que sea legal, que pueda ser legal, que no pueda ser criticada, que demos una ayuda por una alegría del corazón, no, marco legal», reseñó.

En su opinión, las ayudas municipales tienen «un recorrido muy limitado en cifras, por nuestra capacidad económica, y planteadas en tema covid, vamos a ver todo lo que exista ahora mismo en el tema Garántia, créditos interesantes que hemos fomentado nosotros, como ayudas regionales y nacionales, y ver si con el consorcio de seguros se puede hacer algo más, vamos a estar muy encima de ellos», agregó.

El incendio de Proteo ha levantado una ola de solidaridad en toda la ciudad y sus propietarios esperan que no se apague.