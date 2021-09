¿Qué supone para Holiday World participar en una iniciativa como GreenRun?

Holiday World Hoteles promueve las alianzas y colaboraciones estratégicas en sostenibilidad. La organización es consciente de la importancia de la colaboración entre instituciones para cumplir la agenda de desarrollo sostenible. De este modo, y de la mano de aliados significativos, extendemos nuestro compromiso por la protección del medioambiente y contribuimos a sensibilizar a nuestros principales grupos de interés, trabajadores, clientes y colaboradores, en la necesidad de combatir el cambio climático y proteger los entornos naturales, esenciales para el desarrollo de un turismo más sostenible y responsable.

¿Es importante que las empresas privadas tomen parte también en el cuidado y la concienciación ambiental?

Actualmente, las organizaciones nos encontramos en un período de generación de cultura compartida sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), analizando el impacto que generamos en ellos a través de nuestras acciones de negocio. Sin embargo, el reto actual al que nos enfrentamos es la integración de los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas en las estrategias empresariales, convirtiéndolos en la mejor guía de gestión de los riesgos económicos, sociales y medioambientales. La Agenda 2030 de Naciones Unidas aborda cuestiones críticas para la humanidad como la erradicación de la pobreza, la igualdad, la paz o la lucha contra el cambio climático a las que el sector privado no puede ser ajeno y debe convertir en oportunidad.

¿Suele tomar parte su empresa en ese tipo de iniciativas encaminadas a cuidar el medio ambiente?

Sí, en 2019 nos adherimos a Mares Circulares, programa de limpieza de costas y fondos marinos de CocaCola, para, junto a un partner de referencia, impulsar acciones de voluntariado con enfoque medioambiental. Así, el 18 de octubre de 2019 participamos en la limpieza de la desembocadura del Guadalhorce, con un balance de la participación, de 315 voluntarios y 480,5 kg de residuos recogidos.

¿Debe ser el medio ambiente una asignatura transversal dentro la gestión empresarial?

Absolutamente. La gestión de la empresa en materia de sostenibilidad comprende tres dimensiones: económica, social y ambiental. El objetivo es que todas ellas resulten lo suficientemente equilibradas como para lograr un desarrollo sostenible. La sostenibilidad ambiental supone la compatibilidad entre la actividad de la empresa y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, procurando evitar la degradación del medioambiente. Incluye un análisis de los impactos derivados de la función de la empresa en términos de consumo de recursos y de generación de residuos y emisiones. El objetivo es que las personas que lideran los modelos de gestión de las empresas incorporen cada vez más criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, junto con los criterios financieros, en la toma de decisiones de inversión. La sostenibilidad debe entenderse como prioritaria ya que sin sostenibilidad no hay futuro para las empresas.

¿Cómo aplica la concienciación ambiental su empresa y cómo la integra dentro de su ámbito de responsabilidad social corporativa?

Velamos por la integración de la sostenibilidad en todos los niveles de la organización, asegurando que nuestra hoja de ruta contribuya a cumplir con los compromisos públicos asumidos en materia de gestión ambiental, social y económica, y a hacer frente a los principales retos de la Agenda 2030; por ello, integramos la sostenibilidad en la toma de decisiones del Consejo de Administración, las Comisiones Delegadas y la Alta Dirección. Con la finalidad de reforzar la integración de la sostenibilidad ambiental en la estrategia de negocio y en toda nuestra cadena de valor, Grupo Peñarroya / Holiday World Hoteles ha creado una Comisión de Sostenibilidad, un nuevo órgano de gobierno que tiene como objetivo principal promover el desarrollo e implantación de iniciativas que aseguren la creación de valor en sus tres dimensiones, ambiental, social y de gobierno.

¿Y qué objetivos se marca para el futuro más cercano en ese terreno?

La sostenibilidad es un valor estratégico para Holiday World Hoteles y actúa como motor de valor transversal a la organización. En esta línea se ha estructurado la apuesta a corto y medio plazo, de que la gestión ambiental pase por la digitalización de procesos, la construcción sostenible, la gestión responsable a través de la monitorización de consumos y la eficiencia energética ; la protección de la biodiversidad , la economía circular y la movilidad sostenible.

¿Cómo traslada esa concienciación tanto a sus empleados como a sus clientes?

Para Grupo Peñarroya (Holiday World Hoteles), la Responsabilidad Social forma parte del ADN de la empresa. No se concibe otra forma de gestionar hoy en día, que no pase por la integración en la estrategia de la organización, de los principios de la Responsabilidad social. Para dotar de transversalidad y afianzar la cultura de la responsabilidad en la organización, la comunicación y el compromiso con nuestros grupos de interés (accionistas, clientes, equipo humano, proveedores, medio ambiente, sociedad), son clave. Y siguiendo la premisa de que «lo que no se comunica , no existe» , Holiday World lanzó en 2019 la campaña de RSC ‘El cambio que deja huella’, un programa que trabaja desde la formación y sensibilización a nuestros principales grupos de interés, la comunicación de las buenas prácticas de la organización en los tres ámbitos de la sostenibilidad (económico, ambiental y social).

¿Por qué animaría a los malagueños a participar en la GreenRun?

Uno de los grandes retos medioambientales del siglo XXI es acabar con la plaga de plástico que inunda los mares. Málaga como ciudad eminentemente turística debe contribuir al cuidado de nuestras costas y mares, y la propuesta de GreenRun es perfecta, porque combina cuidado de nuestro entorno natural, promoción de la actividad física saludable, sensibilización a los menores en los principios de la economía circular al ser una actividad familiar que combina recogida de residuos y talleres formativos, y la solidaridad, al destinarse los beneficios de la misma al Aula del Mar .