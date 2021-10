Sergio Passalacqua es un emprendedor malagueño que se define como una persona con facilidad para detectar “problemas que pueden ser solucionados con simples cosas”, y eso mismo es lo que le hizo embarcarse en su primera aventura empresarial. Así nace Tonpok, una plataforma que innova al conectar a los guías y a los turistas en una comunidad online con el fin de ofrecer al turista una experiencia única y personalizada.

La historia de Tonpok se remonta a un viaje a Burdeos que su creador hizo hace unos años junto a su pareja, donde no pudo encontrar ninguna guía en español disponible en su horario de visita . Pero no fue hasta este año cuando Sergio materializó su objetivo de conectar a los turistas y a los guías con el lanzamiento de esta plataforma. La idea es que, los turistas que visiten cualquier país, región o ciudad puedan pagar los tours que quieran hacer a través de Tonpok y acceder a ellos a través de cualquier dispositivo. Además, con la plataforma los turistas pueden saltarse aquellas partes del recorrido que no les interesa y revisitar las que deseen. “Podríamos decir que es el Netflix de los free-tours” afirma Sergio.

Su creador explica que, en el proceso de creación del proyecto, se dio cuenta de que no existía una competencia directa. “Puedes encontrar audios de eventos, lugares, los típicos free tours, pero Tonpok es una plataforma común en la que cualquier persona puede subir sus tours y ser recompensada por ello” afirma el joven emprendedor. A esto se suma su apuesta por la diversidad, pues pretenden cubrir todo tipo de tours, desde históricos hasta culinarios o de determinados eventos.

La clave del éxito de Tonpok, es, según su creador, la reinvención que han llevado a cabo del sector diferenciando el producto de tal manera que la competencia queda eliminada. “No creemos que ninguna empresa actualmente esté cubriendo lo que nosotros hacemos” explica Sergio. A su vez, habla de la pandemia y de la crisis turística derivada de la misma como un abanico de oportunidades y el salto que necesitaba su empresa, pues, según él, el confinamiento ha hecho que la gente esté abierta a probar nuevas cosas y eso le ha dado salida a su proyecto.

Sergio define a su empresa de muchas formas, pero a grandes rasgos, Tonpok se distingue del resto por establecer un puente de conexión entre esa gente que quiere hacer turismo de una forma diferente y aquella que busca ofrecer turismo a su manera. Esta plataforma aboga por cubrir la amplia diversidad de gustos del cliente, en contra del resto de empresas del sector, que se basan sus productos y servicios en una estandarización de las preferencias del turista.

Nuevos tipos de turismo

Una vez que se consoliden y consigan atraer a un mayor número de guías a su base de datos, la empresa tiene pensado invertir en la creación de nuevos tipos de turismo que compitan con los tradicionales basándose en las peticiones del público. “Si vemos que en ciertos destinos funciona mejor el componente cómico, potenciaremos los tours cómicos” explica Sergio, que destaca la importancia de escuchar a la gente y ser fiel a los usuarios como los principales pilares del crecimiento de la empresa.