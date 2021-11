Más de un millar de representantes del empresariado y la sociedad civil, entre ellos una nutrida representación andaluza, han participado este miércoles en Madrid en el quinto acto empresarial por el Corredor Mediterráneo, promovido por el movimiento #QuieroCorredor, que impulsa la Asociación Valenciana de Empresarios. En este encuentro se ha reclamado al Gobierno central una mayor celeridad en los ritmos de ejecución de este eje prioritario de la Red Transeuropea de Transporte, un proyecto que se considera clave para la dinamización logística y económica de toda la fachada mediterránea, desde Algeciras hasta la frontera francesa, a través de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad valenciana y Cataluña.

El multitudinario acto ha albergado también el segundo chequeo semestral sobre la evolución de las obras del corredor, que han efectuado ingenieros de prestigio, repasando los avances e incertidumbre en la construcción y contratación de las obras en sus diferentes tramos por el trazado que discurre por el conjunto del territorio nacional.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha recordado que Andalucía sufre unos" incumplmientos" de plazo en la ejecución de esta infraestructura "muy preocupantes", no sólo en las provincias de Almería y Granada, sino también en el otro gran eje que se considera esencial, el de Algeciras, en Cádiz, y Bobadilla, en Málaga. "Europa empieza en Algeciras, en el Campo de Gibraltar, en Andalucía, no en Perpiñán. Que no se qeuivoque nadie: si Andalucía no cuenta en la estrategia de diseño de este eje del corredor mediterráneo será un gran error de base", ha afirmado.

El responsable de la CEA ha agradecido la presencia de la consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en apoyo a los empresarios. "Hoy Andalucía cuenta en este acto con una nutrida representación empresarial e institucional que agradecemos. Lo que queremos es alzar la voz y decir que en toda esa intermodalidad y en la competividad de los territorios es muy importante el tráfico ferroviario, una logística esencial en estos tiempos. Se está demostrando con la crisis de suministros y el encarecimiento de estas materias y del combustible", ha comentado.

A su juicio, la relevancia del ferrocarril como alternativa de transporte sostenible es "enorme", algo que debería tener en cuenta España ahora que llegan los fondos europeos Next Generation. "Hablamos de fondos europeos, de digitalización, de cohesión territorial. El ferrocarril encaja perfectamente en esta visión, pocos medios de transporte hay que sean más sostenibles", ha apuntado el representante empresarial. Según sus datos, en España el transporte de mercancías por tren representa sólo el 4% del total, mientras que en Europa el peso es del 18%.

Por su parte la consejera Carazo ha resaltado la oportunidad del acto como método para "llevar esta reclamación directamente a la sede de la toma de decisiones en relación a la planificación y ejecución de esta infraestructura". La representante del Gobierno andaluz ha afirmado que los calendarios del Corredor Mediterráneo, pese a los compromisos del Ministerio de Transporte, "siguen arrojando muchas dudas e incertidumbre, más aún si analizamos la evolución de los trabajos en la comunidad autónoma andaluza, donde aún hay tramos sin proyectos constructivos cerrados, como es el caso de la renovación de la línea férrea entre Granada y Almería". También ha recordado que se desconocee la solución para el transporte ferroviario de mercancías entre Antequera y Granada.

Además, Carazo lamenta el "gran parón" de las obras del Corredor entre Murcia y Almería a su paso por la provincia almeriense, que están "literalmente paradas" y también solicita que el Estado agilice el informe de impacto ambiental de la electrificación del tramo Algeciras-Bobadilla, "ya que puede retrasar mucho su ejecución y poner en peligro su financiación".

"El Ministerio no puede perder la oportunidad histórica que se conjuga con la llegada de los fondos Next-Generation UE, así como los propios del nuevo marco operativo Feder, si quiere cumplir con los horizontes temporales fijados para la puesta en servicio del corredor", ha apuntado la consejera.

Además, ha añadido, esta financiación extraordinaria también debería ser aprovechada para mejorar la soluciones técnicas adoptadas en algunos tramos del trazado por Andalucía, al objeto de "sortear así cuellos de botellas que se pueden producir por el bajo porcentaje de plataforma de vía doble en Andalucía, así como por las pendientes acusadas en algunos puntos del recorrido por nuestra región". Carazo ha dicho que la Junta seguirá "vigilante" con el desarrollo de los trabajos y actuaciones para el ramal central del Corredor Mediterráneo, que consideran "clave" también para el desarrollo de Andalucía.

Al acto empresarial celebrado por el Corredor Mediterráneo han acudido, junto a los representantes empresariales, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la propia consejera de Fomento de la Junta de Andalucía.