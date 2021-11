La advertencia del gobierno austriaco sobre el posible colapso del suministro eléctrico en Europa ha catapultado la demanda de productos esenciales para vivir sin luz en la provincia malagueña. Hornillos, camping gas, radios, linternas, frontales, focos solares y pilas son algunos de los artículos más buscados desde que se supo la noticia. Aunque los expertos han asegurado que España tiene reservas de suministros y que las posibilidades de que el apagón suceda son mínimas, la ciudadanía conoce muy bien el dicho “más vale prevenir que curar” y, de momento, no se han suspendido las compras.

Los productos de “supervivencia” se están agotando no solo en las grandes superficies, sino también en las tiendas más pequeñas como las ferreterías. Desde la Ferretería Brico Viso de Málaga cuentan que se han vendido todos los hornillos y que solo queda algún que otro pequeño camping gas. “Los productos se están agotando en los almacenes, ahora todo lo que venga, vendrá subido de precio”, asegura el propietario, que lamenta que los proveedores ya les hayan subido los costes de este tipo de artículos debido al aumento de la demanda.

“Confío en que lleguen la semana que viene”, confiesa un trabajador de la Ferretería “El llavín”, en pleno Centro Histórico. “Están agotados en todos lados”, añade dudoso un comprador. Sin duda, uno de los indispensables ante el posible apagón es el hornillo de gas, que está siendo líder de búsquedas desde la advertencia de Austria.

Por su parte, algunas grandes superficies han reducido la oferta en sus páginas web de este tipo de productos. “Lamentablemente el artículo no está disponible”, se lee en la página oficial de Lidl al buscar el hornillo de gas para camping.

Eduardo Palma, propietario de la Ferretería Málaga y con más de 25 años de experiencia en el sector, cuenta a La Opinión de Málaga que también han acudido a su establecimiento varias personas preguntando por los hornillos. “Los que había los he vendido, pero no tenía muchos porque antes no era un producto con gran demanda”, afirma. Además, se trata de un producto que no se suele vender en estas fechas y que tiene bastante más éxito de cara al verano, para las actividades de ocio al aire libre como ir de acampada y de camping. Según Eduardo, la compra de linternas, focos solares y pilas también se ha incrementado a causa de la preocupación por el apagón.

“Hemos pasado de vender una cocina al mes a vender 30”, afirma Andrés, de la Ferretería M. Maldonado de Málaga. En su establecimiento, solo disponían de un par de pequeñas cocinas de gas y, cuando se dispararon las ventas, pidieron más a los proveedores. No obstante, estos productos ya están agotados en los almacenes, según Andrés. “La gente no se fía. Hay personas más escépticas y otras que piensan ‘por si acaso’”, añade.

¿Qué supondría un día a día sin electricidad? Nada de llegar a casa y poner una serie en la tele, ni hacer de comer en la vitrocerámica de inducción o descongelar el almuerzo. Requieren de electricidad muchas de las tareas habituales más simples como llamar por teléfono, cocinar, poner una lavadora, encender la luz cuando se hace de noche o ducharse con agua caliente, sobre todo en las casas que pasaron de las bombonas de butano a los termos y las vitrocerámicas eléctricas.

Por otro lado, no solo el interior del hogar está cada vez más digitalizado, en el exterior una gran cantidad de servicios dejarían de funcionar sin electricidad, desde los cajeros automáticos hasta los semáforos.

Sobre el gran apagón

La ministra de defensa austriaca, Klaudia Tanner, alertó el pasado 21 de octubre sobre la amenaza sistémica que supondría una catástrofe de este calibre y que afectaría no solo a Austria, sino también al resto de Europa. “La cuestión no es si llegará a ocurrir, sino cuándo”, fueron las palabras de la ministra, que ha enfocado sus esfuerzos en preparar a su país por si esto llegara a suceder.

¿Por qué podría ocurrir un gran apagón? Las principales causas serían una posible sobrecarga, un colapso del sistema o cualquier fallo técnico. Sin embargo, los expertos en España aseguran que la nación se vería poco afectada si se diese un gran apagón en Europa, ya que el suministro proviene de Argelia en su mayoría. Además, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, descarta que España pueda sufrir una caída eléctrica por un colapso del sistema en otros países y asegura que el suministro "está garantizado".