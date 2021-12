Los sindicatos cifran en un 91% el seguimiento de la jornada de huelga convocada en Unicaja Banco este jueves, a unas horas de que finalice el periodo formal de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Según ha precisado Comisiones Obreras, el seguimiento en Andalucía ha sido del 97,5 por ciento, en Extremadura del 97 por ciento, en Castilla y León del 96,25 por ciento, en Castilla-La Mancha del 84 por ciento y en Cantabria del 80 por ciento.

Fuentes sindicales han recalcado que este jueves es la última jornada del periodo de negociación del ERE pero consideran que ésta se encuentra "en el mismo punto de partida", ya que la compañía "no accede" a que la totalidad de las prejubilaciones y salidas de trabajadores sean voluntarias.

Representantes de las organizaciones en Castilla y León han recalcado que "la práctica totalidad de las oficinas" han estado cerradas este jueves. La empresa por el momento no cuenta con datos de seguimiento.

En este sentido, la representante de UGT Amparo Monfort en Valladolid ha querido pedir disculpas a los clientes. "Lo estamos pasando mal la plantilla, sabemos que estamos creando un gran inconveniente a la sociedad, pero no tenemos otra opción porque si no mañana no tendremos oficinas donde atenderles", ha lamentado.

Por su parte, Fernando Cánovas, representante de Cesica, ha incidido en que los sindicatos sobre todo reclaman que las salidas y prejubilaciones sean con el criterio principal de la voluntariedad y con condiciones "dignas" para las personas que se quieran marchar. "No pedimos nada más que lo que el sector está teniendo, nos están pagando con el peor ERE del sector", ha añadido.

Según fuentes sindicales "siguen sobre la mesa 1.513 despidos en unas condiciones totalmente inaceptables y medidas de movilidad forzosa", sumada a la pretensión de "desregular la jornada a un colectivo de unas 1.300 personas", se mantiene la huelga prevista para este jueves.

La negociación continúa a lo largo de la jornada de este jueves, última fecha del plazo fijado para llegar a un acuerdo, y si no se acercan las posturas los sindicatos mantendrán la convocatoria de huelga planteada para este viernes, 3 de diciembre.