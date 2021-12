El Ayuntamiento de Málaga presentó el 9 de marzo pasado el proyecto de parque marítimo-terrestre de los Baños del Carmen. Desde entonces hasta ahora, la maraña burocrática ha enredado el proyecto, dado que es un espacio en el que tienen competencias el Estado, la Junta y el Consistorio. Sin embargo, Urbanismo tiene claro hacia dónde pone la proa del barco: ha tenido varias reuniones con la Dirección General de Costas y, en una de las últimas, le ha pedido un informe positivo al proyecto básico del parque. Una vez que Costas emita este estudio, que es un sí, al menos podrá avanzarse algo en esta iniciativa que es una de las grandes reivindicaciones históricas de la ciudad.

Pero la jugada, como en el billar, depende de más bandas. «Nosotros presentamos el parque marítimo-terrestre de los Baños del Carmen, el proyecto se mandó a Costas de Málaga en marzo pasado y la respuesta fue positiva; lo mandamos también a la Dirección General de la Costa y el Mar, y viendo que no se avanzaba, pedimos un informe a Costas en Madrid sobre el proyecto básico de parque», explica el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien añade que hubo entonces una reunión entre el alcalde y la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oroño, para ver por qué no avanzaba el proyecto. «Ellos entendían que el enclave debía tener una solución transversal, que además del parque incluyera el balneario, es decir, el edificio que hemos pedido que sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y los astilleros Nereo. En nuestro proyecto sólo hablábamos del parque, no de Nereo ni del edificio, así que pedimos a Costas Madrid una resolución favorable al proyecto básico condicionada sobre Nereo y el edificio, porque así nos permitirían avanzar y podríamos redactar el proyecto de ejecución. La reunión fue satisfactoria».

Luego, hubo una reunión con Costas Málaga. «Estamos esperando el informe positivo sobre los Baños del Carmen para redactar el proyecto de ejecución», recalca. Y, de forma paralela, se pidió hace poco una reunión con la Junta de Andalucía para tratar la solución que dar al astillero y al edificio, «el fin es ver el punto de vista de la Junta de Andalucía sobre estos elementos, y además Costas Madrid nos pidió que avanzáramos sobre esos elementos. Es decir, hemos pedido un informe positivo para hacer el proyecto de ejecución del parque y avanzar y, al mismo tiempo, nos sentamos con la Junta para desbloquear el tema de los astilleros Nereo y el edificio».

A todo ello hay que unir la solución de la playa de Poniente de los Baños del Carmen y la conexión del enclave con el futuro Paseo Marítimo de Pedregalejo, además de tener que incluir el futuro carril bici metropolitano que llevará a Rincón de la Victoria.

Costas pide una solución también para Nereo y el edificio, y eso hay que abordarlo con la Junta de Andalucía

El proyecto

El proyecto de parque costará cinco millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de un año. Se va a actuar en una superficie de 33.485 metros cuadrados para crear un bosque urbano junto al mar y regenerar el enclave. Así, se prevé la continuidad de los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y Pedregalejo, articulándolos mediante la creación de este parque marítimo, en el que se incluye la potenciación del roquedal. Se amplía la acera para favorecer el tránsito peatonal del tramo del paseo marítimo entre la plataforma de ejercicios y los Baños del Carmen; 700 metros de carril bici y los ajustes de las rasantes del parque. Se incorporan, 210 nuevos árboles (eucaliptos, palmeras, pinos y cipreses), que sumados a los existentes y a la ampliación de la vegetación característica del enclave añadirá 13.700 metros cuadrados de nuevas zonas verdes a la ciudad. Asimismo, el proyecto contempla las diferentes opciones existentes para la integración de astilleros Nereo en el entorno.

Bosque de eucaliptos

La superficie del bosque de eucaliptos es de carácter blando con pavimento de tierra natural estabilizada. Los muretes y muros de contención del terreno se han diseñado con una altura escasa para salvar los desniveles de calle Bolivia mediante piedra natural con aparejo rústico, integrados con taludes vegetales. Asimismo, se incluye la integración del desnivel con la playa mediante un pequeño talud a modo de duna y se revalorizan las texturas naturales de la arena del lugar como referencia para la creación de suelos continuos de chino lavado en los caminos de ribera del parque, mimetizados en color y textura con la arena de la playa. Hay una red de senderos y paseos junto al mar, informó en su día el Consistorio.