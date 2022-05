El plazo para presentar la candidatura a la cuarta edición de los Indie Games Málaga estará abierto hasta el 22 de julio en su web https://premiosindies.com/. Todo aquel que esté interesado en participar, podrá inscribir su candidatura en una de las cuatro categorías disponibles: videojuegos para móviles (mobile), para ordenador o consolas (PC/consolas), con implementación de realidad extendida o tecnológica (XR/Tech) y mejor videojuego accesible. Además, se otorgará un accésit para el mejor videojuego indie, que se seleccionará entre los cuatro ganadores de las otras categorías.

La cuarta edición está convocada por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, un certamen destinado a dar visibilidad a la industria independiente del videojuego en España y premiar a las mejores iniciativas.

Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas el 22 de julio, la Academia del Polo seleccionará a los veinte juegos finalistas, cinco por cada categoría, que se darán a conocer el próximo 7 de octubre en un evento específico que será retransmitido por 'streaming'.

En la edición de 2022, los Indie Games Málaga contarán nuevamente con una dotación económica de 4.000 euros para el ganador de cada categoría. Además, se premiará con 2.000 euros más al Mejor Videojuego, que será seleccionado de entre los cuatro ganadores. Además de hacer una presentación de los finalistas de cada categoría y la gala final de entrega de premios para los ganadores el 4 de noviembre, pondrá a disposición del público general una zona para que puedan probar todos los videojuegos finalistas de cada categoría. Igualmente se celebrará una jornada técnica en horario de mañana para abordar con profundidad algunos aspectos de la industria, como el futuro y papel de los videojuegos en el Metaverso o la financiación. Además, por primera vez también, se realizarán encuentros entre los estudios finalistas de videojuegos e inversores.

Concurso

Se podrá presentar cualquier videojuego que haya sido desarrollado, sin limitación geográfica alguna, siempre que se cumplan una serie de condiciones, como son: ser un videojuego independiente, entendiendo como tales todos aquellos videojuegos creados por personas, equipos pequeños o pequeñas compañías independientes; proceder de estudios indies que estén legalmente constituidos o de cualquier desarrollador independiente, esté dado de alta o no; y disponerde versiones de videojuegos cuya jugabilidad y experiencia de usuario permita una percepción suficiente del propio videojuego, considerándose como nivel mínimo una demostración jugable.

En el caso de que sean videojuegos ya lanzados al mercado, se requiere que la fecha de salida en primera versión no sea anterior al 1 de enero del año 2020. En el caso de desarrolladores autónomos dados de alta y empresas ya constituidas que presenten videojuegos al certamen, ambos deberán cumplir con la definición legalmente aplicable a la tipología de “microempresa”, además de no tener una antigüedad superior a 5 años, no superar una plantilla de 12 personas y facturar menos de 300.000 al año a la fecha de presentación de su videojuego al concurso.

No podrán presentarse al concurso los juegos que hayan sido premiados en anteriores ediciones, en cualquiera de las cuatro categorías. Los participantes deberán rellenar un formulario por cada videojuego presentado y en el mismo deben indicar las categorías a las que quiera optar.