El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de su servicio de Medicina Física y Rehabilitación, ha recibido el premio a la mejor publicación científica por parte de la Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYRE) por el mejor artículo científico. En el seno del último congreso celebrado en Sevilla, el galardón ha recaído sobre el artículo científico desarrollado por la Unidad de Rehabilitación Cardíaca.

"Effectiveness of e-Health cardiac rehabilitation program on quality of life associated with symptoms of anxiety and depression in moderate-risk patients" es el nombre que recibe esta publicación, resultado del trabajo realizado durante cinco años sobre pacientes con cardiopatía isquémica que realizan el programa de rehabilitación cardíaca mixto, en modalidad presencial y telemática.

Este estudio ha llevado a cabo un análisis comparativo con el programa clásico presencial, centrándose en la valoración de calidad de vida y en la mejoría de la capacidad funcional. Además, este trabajo ha generado un ensayo clínico multicéntrico en colaboración con la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba.

Los resultados de este ensayo muestran que el tipo de programa de rehabilitación cardíaca no influyó en la mejoría de la calidad de vida y que ambos tipos de programas mejoran la capacidad funcional en pacientes con cardiopatía isquémica. Raquel Bravo Escobar es la autora principal de este estudio y especialista en Medicina Física y Rehabilitación de este complejo hospitalario: "Los programas de rehabilitación cardíaca tienen un nivel de evidencia 1-A, ya que disminuye la mortalidad en un 47% y reduce la incidencia de reinfartos. Además, controlan los factores de riesgo cardiovascular y mejoran la calidad de vida de los pacientes cardiópatas”.

En este sentido, explica Bravo, “todos los pacientes con cardiopatía isquémica y con insuficiencia cardiaca deben ser derivados a un programa multidisciplinar de rehabilitación cardiaca con evidencia 1-A”. En el estudio también han participado los profesionales de la unidad Alicia González Represas, Adela María Gómez González y Ángela Heredia Torres.

Más de 200 pacientes

La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Clínico inició su andadura en el año 2.000, por lo que cuenta con más de 20 años de experiencia. Cada año, unos 200 pacientes con cardiopatía de riesgo bajo, moderado y alto, así como pacientes con insuficiencia cardíaca, participan en el programa de rehabilitación presencial.

De este modo, cabe resaltar que este no es el único galardón que ha recibido este área. El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen de la Victoria ha conseguido el premio SAMFYRE a la mejor publicación en revista científica, gracias a la implicación de sus profesionales en proyectos de invesigación.