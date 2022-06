Aprobación definitiva del Plan Especial para ampliar la fábrica de cemento de La Araña

El Ayuntamiento de Málaga ha concedido la aprobación definitiva del Plan Especial que permitirá la ampliación de la fábrica de cemento de La Araña, tras años de enfrentamientos con los vecinos de la zona e incluso un litigio judicial que tumbó las obras previstas en 2012 por no ajustarse al PGOU.

Urbanismo da así vía libre al proyecto que promueve la Sociedad Financiera y Minera S.A para la ordenación de los terrenos e instalaciones, con una superficie total de 116.265 metros cuadrados, después de que la Junta de Gobierno Local otorgase la aprobación provisional a principios de año. La culminación de esta compleja tramitación se ha alcanzado en la Comisión de Ordenación del Territorio, Movilidad y Seguridad pese a contar con los votos en contra de la oposición.

Desde Unidas Podemos han argumentado su voto contrario en el rechazo vecinal a este plan de ampliación de la cementera y, en el caso del PSOE, debido a la falta de "garantías jurídicas" que ofrece el Plan Especial, debido a que Urbanismo descartó enviar un segundo informe a la Dirección General de Costas como así se lo requería este organismo.

"El informe contiene algunas observaciones, y las que más nos preocupan son las de la Dirección General de Costas, que solicita que antes de la aprobación definitiva se remitiera de nuevo este expediente. La Gerencia de Urbanismo considera que no es necesario y no se remite. A nosotros este expediente, que ha tenido una tramitación ardua y ha sido llevado a los tribunales no nos da las suficientes garantías que no se haya remitido tal y como se solicitaba", ha explicado el concejal socialista Mariano Ruiz.

"El plan especial de la fábrica se anuló por sentencia, sobre esa anulación se fue trabajando, ha habido migraciones... es verdad que es un plan especial complejo y que era necesario avanzar en este plan especial. Tenemos toda la garantía de los informes de planeamiento de la Gerencia", ha enfatizado el concejal de Urbanismo, Raúl López, en respuesta al edil del PSOE.

El Plan Especial

De la superficie total que abarca este plan Especial, 23.000 metros cuadrados están destinados a la creación de zonas verdes ajardinadas y de esparcimiento privadas, además de definir dos zonas de aparcamiento con capacidad para 336 vehículos y ocho camiones.

Asimismo, se mejorarán los accesos a la fábrica, tanto desde la zona Este, permitiendo el acceso desde el vial secundario de la barriada de la Araña y la rotonda conectada bajo la carretera N-340, así como desde la zona Oeste, desde el ramal de incorporación de la MA-24.

Aumenta también el techo edificable hasta los 103.672 metros cuadrados, de los que la propiedad ya ha consumido un total de 69.978 metros cuadrados. Según el concejal de Urbanismo Raúl López, esos 30.000 metros cuadrados más de techo se van a destinar a la construcción de almacenes y naves para materias primas.