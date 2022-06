De la Torre niega que la histórica victoria del PP el 19J pueda alentar su reelección

Francisco de la Torre ha negado que el histórico resultado cosechado por el Partido Popular en las elecciones andaluzas vaya a suponer un aliento para su reelección a la alcaldía de Málaga, una decisión que, insiste, aún no ha tomado.

“No tiene que ver el resultado para nada, muy brillante para Juanma Moreno y para el Partido Popular. No tiene incidencia en esas reflexiones”, ha recalcado el regidor malagueño, que ha vuelto a reiterar que solo volverá a presentarse como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales del próximo año si consigue aliviar su agenda diaria para tener más tiempo para él.

“Sinceramente lo digo, por mi parte es organizarme para sacar tiempo para poder hacer el deporte necesario, lo digo así de claro, para tener la forma física y estar en las condiciones para dar respuesta a un reto de esta naturaleza, de presentación y de gestión si los malagueños tuvieran la confianza, y eso todavía no lo tengo claro. Por tanto, no hay una relación causa-efecto, sea cual sea” ha afirmado.

En cuanto a la mayoría absoluta del Partido Popular en el 19J, De la Torre ha asegurado que esperaba un resultado parecido y ha confesado que le “alegra mucho”, ya que será “muy positivo” para Andalucía.

“Yo tenía muy buenas sensaciones previas, siempre he comentado que podíamos estar muy cerca de la mayoría absoluta e inclusive con mayoría absoluta y la realidad ha sido así. Creo que es un reconocimiento a un buen trabajo, a una gestión francamente seria, rigurosa, cercana a la gente, dando respuesta a los problemas que tiene nuestra región, que quedan cosas por resolver evidentemente, no se van a resolver en tres años y medio lo que no se ha resuelto en casi cuatro décadas”, ha agregado De la Torre, que ha calificado el nuevo gobierno de Juanma Moreno como un “respaldo sólido” y una “estabilidad” que contribuirá a la “dinamización de la economía” y a la generación de empleo y mejora de la formación.

El regidor malagueño ha resaltado la “capacidad de diálogo, de transparencia, de información” que, recalca, ha encontrado en la Junta de Andalucía, y que ni los ayuntamientos ni las diputaciones andaluzas “encontraban antes”.

"Eso es una ventaja también para el ámbito local. Estoy seguro que seguiremos contando con esa información y con esa capacidad de colaboración, dentro de los límites presupuestarios, que siempre existen. Pero ahora podemos saber si hay fondos europeos y cómo se pueden distribuir, antes no era eso”.

¿Frenará la extrema derecha en las municipales?

Preguntado sobre la posibilidad de que este resultado en los comicios andaluces se pudiera traducir en un freno a la entrada de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Málaga en las elecciones municipales del año que viene, De la Torre no ha querido entrar en detalles y se ha limitado a recalcar que, si es candidato finalmente, “respetará los resultados”.

“Los malagueños en cada momento han votado lo que consideran oportuno y cuando lleguen esas elecciones municipales pues decidirán lo que crean y ya está”.