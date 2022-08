Málaga logra descender del centenar de pacientes ingresados en plantas Covid

Málaga desciende del centenar de pacientes ingresados en plantas Covid por primera vez en los últimos meses. Las hospitalizaciones de pacientes infectados por coronavirus se han reducido notablemente en la provincia, que cuenta actualmente con una veintena menos de ingresos.

En los últimos tres días, la provincia ha pasado de 107 a 84 hospitalizados por coronavirus. Esta bajada, no obstante, no consigue relegar a la provincia del primer puesto en cuanto al número de personas ingresadas. No muy lejos se sitúa Sevilla, con 77 hospitalizaciones; Cádiz, con 59; Jaén, con 49; Huelva, con 45; Córdoba, con 34 y, en último lugar, Almería, con 25 ingresos en estas plantas.

Esta reducción se ha conseguido pese a que el número de hospitalizaciones diarias ha experimentado un ligero repunte. En estas últimas 72 horas han ingresado 41 nuevos pacientes a causa del coronavirus. Mientras, la provincia suma dos nuevos ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos, situando el total actual en seis pacientes en UCI.

La mejora de este indicador epidemiológico se ve empañada por un leve aumento en el número de contagios diarios y por la cifra de fallecidos que vuelve a arrojar la provincia. Málaga lamenta la muerte de ocho personas infectadas por Covid-19.

Mientras, la provincia ha notificado hoy el contagio de 328 malagueños. El dato supone un incremento respecto al pasado martes, cuando el número de casos se situó por debajo de 300. En cuanto al número de personas que han superado la enfermedad, Málaga suma hoy 218 recuperados.

A nivel andaluz, la comunidad ha notificado hoy el positivo de 1.925 personas. Esto sitúa la incidencia de personas mayores de 60 años en 194,15 casos por cada 100.000 habitantes, casi 13 puntos por debajo de la tasa del pasado martes.

Asimismo, Andalucía lamenta la muerte de 55 personas por Covid. Mientras, en las últimas 72 horas se han registrado 290 hospitalizaciones nuevas, siete de ellas en UCI. Así, el total actual de pacientes ingresados en las plantas Covid andaluza se sitúa en 414, 20 de ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos.