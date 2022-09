La calle Larios se viste de azul este fin de semana para acoger la Pasarela Larios Fashion Week, que se celebra desde ayer con la participación de diseñadores de todo el territorio nacional e internacional, incluidos algunos de los adheridos a la marca promocional del sector textil de la Diputación, Málaga de Moda, que contarán con una pasarela propia hoy. El evento de moda más importante de la provincia de Málaga vuelve tras dos años de parón, con más de 300 metros de pasarela que recibirá la visita de 15.000 personas al día.

La primera jornada contó con los desfiles de Ángel Schlesser, Romeo Couture, los diseñadores adheridos la marca Málaga de Moda: Susana Hidalgo y Ángel Palazuelos; el desfile de Nails Factory; María LaMadrid; el diseñador perteneciente a Málaga de Moda, Pepe Canela; la moda de baño francesa de Bananamoon; desde Portugal la firma Jokoth; y el desfile de peluquería Antonio Eloy.

Además, tuvo lugar la entrega del Alfiler de Oro 2022 a los diseñadores Victorio y Lucchino que cerraron la jornada de desfiles.

El jurado estuvo compuesto por la diputada responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, el diseñador de alta costura Montesco (Carlos Aguirre), y la empresaria y fundadora de Nails Factory, Yolanda Beltrán.

Hoy, será el día en el que la pasarela acoja a los diseñadores adheridos a Málaga de Moda Teressa Ninú, García Galiano, Vilanoestudio, Moncho Heredia, Kai & Koa y complementos de Lucyclip y Yobizna.

Otro de los platos fuertes de la programación de este sábado es el concurso de talentos de moda MFW Prize 2022, donde los diseñadores seleccionados (Andrea Mazzone, Miguel Ángel Ocón, Laura María Álvarez, Florencia Diambri, Andrea Durán, Dolores Moreno y Sára Sánchez) presentarán sus colecciones y optarán por el premio: la presentación de la colección completa en la Pasarela Larios Fashion Week 2023.

Entre los grandes nombres de hoy también destacan Agatha Ruiz de la Prada, Aurora Gaviño, Nati Jiménez y Deiver Luengo. Igualmente, estarán Livia Monte Carlo, Catalina García, Look At Me, Kenia Paternina, Antonio Arcos, Vertize Gala, el desfile de firmas adheridas a la marca Málaga de Moda y, para cerrar la undécima edición de Pasarela Larios 2022, la firma de diseño de hombres, Félix Ramiro. El evento estará presentado por la periodista y comunicadora Jacqueline Campos.