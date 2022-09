Gerald Klatskin fue un médico estadounidense experto en enfermedades del hígado. Antonio, malagueño de 66 años, padece el tumor que este especialista detectó durante sus años de profesión. Es un tipo de cáncer que afecta a la vía biliar y que provoca metástasis en el hígado, aunque se puede extender a otros órganos. Es de aquellos que reciben el calificativo de "poco frecuentes". Eso se debe a que lo padecen, al año, menos de seis personas de cada 100.000.

A Antonio se lo diagnosticaron hace casi dos años y hoy ha ofrecido su testimonio para reivindicar la necesidad de investigar también aquellos cánceres que tienen una menor incidencia en la sociedad. "Lo único que me hacen es intentar mantenerme porque no hay un tratamiento específico para lo mío", lamenta el malagueño.

"Sé que lo mío no tiene solución", sostiene Antonio, pero defiende: "Yo quiero reivindicar que se hiciera alguna investigación, no solo del mío, si no de otros muchos. Yo estoy dispuesto a ser el conejillo de indias porque sé cuál va a ser mi final, pero por lo menos el que venga detrás que tenga algunas posibilidades".

Cada año en España 100.000 personas son diagnosticadas de tumores, entre ellos el que padece Antonio, que tienen un nivel de supervivencia inferior al 30%. Al cáncer de hígado se suman el de páncreas, esófago, estómago, pulmón y encéfalo (la cavidad en la que se aloja el sistema nervioso central en el cerebro).

En Málaga se estima que sean en torno a 1.800 los casos diagnosticados, de los 9.000 pacientes con cáncer que se detectaron el año pasado. Ese es un dato que se obtiene de extrapolar la estadística que hace a nivel nacional el Observatorio de la AECC y que, según el último registro, estableció que entre el 22% y el 24% son tipos poco frecuentes.

Mañana se celebra, de hecho, el Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer. La AECC tiene, en esta ocasión, el objetivo de aumentar el porcentaje de supervivencia de todos los tipos de tumores, al menos, al 70% de aquí al año 2030. Para ello, se requiere más investigación. El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Málaga, Joaquín Morales, sentencia que "está demostrado que a mayor investigación, mayor supervivencia". Lamenta que, a día de hoy, "no todos somos iguales frente al cáncer".

La AECC en Málaga reivindica, mediante una campaña informativa en la calle este fin de semana, que son igualmente muchos los pacientes de cánceres poco frecuentes que "lo padecen de una manera especial", al no contar con un tratamiento específico para su patología. Es por eso que su presidente reclama: "Tenemos la necesidad de que ese tipo de enfermedad sea investigada con los mismos recursos que cualquier otra".

La 'cara B' del cáncer

"Esto es algo que nos toca a todos". Marta es técnico en prevención en Málaga. Trabaja junto a cuatro voluntarias tratando de concienciar sobre la importancia no solo de los tipos de cánceres que más conocemos, sino sobre todo de los que, a veces, de forma cotidiana se denominan 'raros' o poco frecuentes.

La empleada de la asociación defiende: "Si no llega a la población a pie de calle, es muy difícil que ellos (los investigadores y farmacéuticas) también indaguen. Acercarles esos datos, esa información, que vean que tienen un papel activo en este tipo de acciones".

Y es que como alerta Joaquín Morales, el presidente en Málaga, "uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a sufrir un cáncer en algún momento de su vida a partir de los 70 años. Esto es una realidad".

La entidad financia actualmente 525 proyectos de investigación en cáncer, lo que supone una inversión total de 92 millones de euros. 18 de esas más de 500 investigaciones estudian cánceres 'raros'.

"No se sabe qué tipo de tumor te puede afectar y cuando toca uno de los que son menos investigados, la verdad que es la cara B de la moneda", alerta Morales, que añade: "La AECC el año pasado destinó 17 millones de euros a proyectos de investigación para cánceres con un nivel de supervivencia inferior al 30%. Probablemente seamos la organización que más aporta en España".

La entidad sigue animando a los malagueños a hacer donativos y también a participar en sus actividades de concienciación: "Si todos nos unimos puede cambiar el panorama que hay respecto al cáncer y que haya una equidad respecto a la investigación", defiende una de las empleadas de la AECC en la provincia.