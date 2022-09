¿Son más propensas a sufrir caídas las personas mayores con poca calidad de vida? ¿Existe una relación directa entre la gamificación o el ejercicio físico y los resultados académicos en la adolescencia? ¿Todos los titulares de prensa son hoy ciberanzuelos? ¿Están condicionando los influencers el mercado de la moda? La investigación científica ayuda a confirmar o desmentir determinadas suposiciones y especulaciones.

Efectivamente, hacer ejercicio mejora la capacidad cognitiva. Se sospechaba que esto era así, pero no había evidencias científicas. Este es el resultado de una investigación realizada en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de EADE, que ha sido publicada en la revista de alto impacto International Journal of Environment Research and Public Health, algo que viene siendo habitual en este centro por la alta calidad de los proyectos finales de grado.

La investigación contó con una muestra significativa que fue dividida en tres grupos de trabajo. En primera instancia, todos los participantes fueron sometidos a pruebas validadas de memoria, de atención y de velocidad de reacción. Posteriormente, se realizó un entrenamiento de alta intensidad con el primero de los grupos, un entrenamiento de baja intensidad con el segundo de los grupos, y ninguna actividad física con el tercero.

Los resultados de una segunda prueba de memoria, atención y velocidad de reacción permitieron concluir que existían indicadores objetivos de mejora muy significativos en los grupos que entre una prueba y otra habían realizado entrenamiento, tanto de baja como de alta. Por el contrario, quienes no realizaron ningún ejercicio físico no evidenciaron mejora respecto a la primera prueba.

Otra investigación de la misma Facultad, en colaboración con el Centro de Envejecimiento Saludable del Ayuntamiento de Málaga, correlacionó equilibrio, calidad de vida y actitud cardiorrespiratoria en personas mayores con la probabilidad de sufrir caídas y el miedo a sufrirlas.

La aplicación de tecnología avanzada, como la plataforma estabilométrica que mide el equilibrio en estático y una célula fotoeléctrica que mide la biomecánica de la marcha y el equilibrio dinámico, permitieron establecer una relación directa entre las variables mencionadas y la frecuencia de las caídas.

Más allá de las disciplinas relacionadas con las ciencias del deporte, EADE Estudios Universitarios viene produciendo investigaciones de alto impacto e interés en otras áreas de su actividad, como el mantenimiento de campos de golf y fútbol, la administración de empresas, la publicidad, la gestión hotelera, el diseño de interiores, la dirección de museos, el marketing digital, la gestión portuaria o el diseño gráfico.