Recién llegados de Centroamérica, el equipo directivo de la empresa malagueña Internalia Group, Francisco Orellana y Gema Casquero, hace balance de su viaje comercial, cuyo objetivo ha sido consolidar el canal de partnership que tiene en la región con las operadoras móviles más punteras de cada país, así como abrir nuevas oportunidades de negocio con otros potenciales partners.

La empresa malagueña, mantiene tras más de 10 años, alianzas con operadoras como Movistar, Claro, Tigo y Liberty entre otras, situadas en países como Panamá o Costa Rica, que consisten en la distribución de sus soluciones informáticas en toda la región y ofreciendo un valor añadido a su oferta de datos y líneas telefónicas, al segmento B2B dirigido a empresas. Principalmente, implantando la aplicación Working Day Suite que facilita la organización interna de los trabajadores.

Actualmente el sector de la telefonía en la región americana, y a nivel global, está muy atomizado, con multitud de competencia, y el único valor diferenciador que se maneja a priori, y a nivel general es el precio de las tarifas de fijo, móvil y datos.

Por esto, las aplicaciones de gestión de Internalia Group, ofrecen a las operadoras, ese valor añadido que les permite, en primer lugar, diferenciarse de su competencia y captar clientes y en segundo lugar, pero no menos importante, la retención de clientes, ya que no desean cambiar de operadora para no perder el servicio exclusivo de Internalia Group.

En Centroamérica desde 2010

Esta relación con partners en Centroamérica se remonta al año 2010, cuando viajaron al continente por primera vez, en una feria de telecomunicaciones en Brasil, organizada por Vivo, donde pudieron mostrar sus aplicaciones de gestión para móviles y su interconexión con plataforma cloud de gestión y procesamiento de datos de campo.

En una primera instancia, la multinacional Telefónica Movistar, se interesó por las apps, para incorporarlas a su oferta comercial. De esta forma, penetraron en varios países de la mano del gigante de telecomunicaciones.

Así comenzaron a trabajar con Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, además de México y Colombia. Con los años, fueron ampliado sus ofertas a otros operadores de la región como Tigo, Claro o Liberty, que son la fusión de diferentes compañías de fijo y móvil de la región.

De esta manera, han ampliado en número de clientes y sobre todo en expectativas de negocio, pues estas compañías tienen una gran capilaridad y expansión, no sólo en la región de Centroamérica sino también en otros países americanos, como Colombia, Chile o Puerto Rico.

Desde el 2010 han conseguido implantarse en cerca de 1000 empresas y llegar a más de 10.000 usuarios en todo el mundo.

De esta manera, con esta política de seguimiento de Partners, involucran y consiguen un compromiso y una implicación de los equipos de ventas y de soporte técnico de esta región para que puedan seguir ofreciendo y prestando el mejor de los servicios a sus clientes. Según reconocía Gema Casquero, directora de comunicación y marketing de Internalia Group “que se sientan parte de nuestra empresa, con nuestra marca y nuestras Apps inteligentes”.