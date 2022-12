El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado los presupuestos municipales del año 2023 presentado por el equipo de gobierno al considerar "que no permiten avanzar en ninguno de los proyectos necesarios para la ciudad y no atienden a las necesidades de la ciudad".

El portavoz de Unidas Podemos, Nicolas Sguiglia, ha incidido en que "el PP reduce la inversión un 22% y no avanza un centímetro en la necesidad de contar con una ciudad más verde y sostenible. El Guadalmedina seguirá igual, el campamento Bénitez no estará abierto al uso ciudadano, no hay avances en carriles-bici ni en el refuerzo de las zonas verdes en los barrios".

Desde Unidas Podemos (UPporMálaga) han señalado que el equipo de gobierno "ha incumplido a su vez los compromisos adquiridos en campaña electoral y en la legislatura, como es el caso de la eliminación de la plusvalía por herencia".

También ven "insuficientes" las ayudas previstas en materia de vivienda y las inversiones en los barrios, destacando "el abandono de las pistas deportivas en los barrios, cuya inversión prevista para este año apenas alcanzará para un 'parcheo'".

Así, Sguiglia ha incidido en un comunicado en que "este equipo de gobierno cierra una legislatura pérdida, donde se han dedicado a promover negocios y operaciones urbanísticas del sector privado pero se han mostrado incapaces de brindar soluciones a las principales necesidades de los malagueños y malagueñas y saldar la deuda que tiene que este Ayuntamiento con los barrios de nuestra ciudad".

También Sguiglia ha criticado "la ausencia de diálogo" con la oposición en la elaboración de los presupuestos y que no se han incorporado la mayoría de acuerdos plenarios, demostrando en su opinión "el poco respeto que tiene el equipo de gobierno, tanto por la oposición como por los Plenos Municipales y comisiones, donde se aprueban acuerdos que después se guardan en un cajón".

Por último, el portavoz de Unidas Podemos ha confiado "en que estos sean los últimos presupuestos del PP y que a partir de mayo de 2023 nuestra ciudad cuente con un gobierno municipal que ponga a los barrios y a los vecinos en el centro de la política municipal".