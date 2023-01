La sesión nº53 de Bizarrap, el tema que el productor argentino y Shakira publicaron hace menos de una semana, ha dado la vuelta al mundo y hoy se ha colado en el Ayuntamiento de Málaga.

En concreto, se celebraba la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en la que la Torre del Puerto ha vuelto a enfrentar a todos los grupos municipales, Cs, PSOE y Unidas Podemos, ante el Partido Popular, el único a favor del proyecto hotelero.

En el ecuador del debate, el concejal socialista Mariano Ruiz ha advertido de que en la bancada popular se apreciaba "cierto rencor" y "algo de despecho", por lo que ha tirado de sarcasmo y se ha referido a la posibilidad de que los concejales optasen por grabar una canción para desahogarse, tal y como Shakira ha hecho en su tema con Bizarrap, en el que son continuas las referencias y guiños contra su expareja, Gerard Piqué -"yo sólo hago música, perdón que te sal-pique-.

"Espero que no llamen a Bizarrap para grabar una nueva sesión con él, no quiero que se lleve hasta ese momento", ha recalcado el edil socialista, en respuesta al concejal de Urbanismo, Raúl López, que ha recriminado que el PSOE fue el impulsor del proyecto de la Torre del Puerto y Ciudadanos lo apoyó.

"¿No tenemos mayoría para sacar el proyecto? Efectivamente, porque hemos conocido que nuestro socio de gobierno [Ciudadanos] piensa de forma diferente llegando al período electoral. ¿Que no podemos aprobarlo ahora? No se preocupen, no pasa nada, después de mayo hay vida", recalcaba Raúl López, dejando entrever que el Partido Popular conseguirá en las elecciones municipales de mayo la mayoría suficiente para sacar adelante el proyecto.

La canción más escuchada

La sesión nº 53 de Bizarrap tiene casi 7,5 millones de reproducciones en Youtube y se mantiene como la canción más escuchada en España en Spotify.