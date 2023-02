«Aquí hay una mezcla de todo: cables de la televisión, el teléfono y la luz (...) Una vez hubo una comisión de Urbanismo y me los traje a todos aquí porque era digno de verse». Estas palabras sobre el cableado aéreo de la calle Doctor Castañón, en Churriana, las pronunció en mayo de 2012 para este periódico la dirigente vecina Inmaculada Viñolo.

11 años después, la presidenta de la Asociación de Vecinos Arcusves de Churriana repite la cita y constata, en el mismo lugar -un veterano solar sin edificar-la misma batahola de cables, un problema que cree generalizado en el barrio, pero con especial virulencia en el casco antiguo.

«Donde te fijes hay cables, da igual la zona. Llevamos denunciando esto desde 2012. El Ayuntamiento ha quitado un poco de cableado en algunos sitios pero el resto sigue igual», lamenta la presidenta.

Para Inmaculada Viñolo, el Consistorio debe obligar a las empresas responsables de las líneas, al menos a retirarlas cuando ya no prestan servicio «porque muchos de estos cables ya no funcionan e incluso cuelgan sueltos; esto es un barullo y hasta en el distrito nos reconocen que lo de Churriana es horroroso», destaca.

Como explica, la asociación de vecinos ha recibido denuncias de casi todos los rincones de Churriana, «de Las Pedrizas, de San Javier...» pero sobre todo, repite, la mayor abundancia se da en el centro histórico. «Por donde levantes un poco la vista; es una pena».

La presidenta considera que «no se cumple con la normativa» porque no se soterra lo suficiente. En ese momento pasa con La Opinión por la calle Molino Linares, con el mirador de Churriana arriba, al fondo y señala que han aparecido nuevos cables surcando el cielo: «Es que no estaban antes, no sé de dónde han salido», aunque señala que alguno, ya veterano, lo han subido de altura «porque podías cogerlo con la mano».

Para la presidenta vecinal, la labor que hace el Ayuntamiento es insuficiente. Queda mucho por hacer.

Respuesta del Consistorio

El concejal de Churriana, José del Río, contestó a los vecinos que la eliminación de cables aéreos en Churriana es un compromiso del programa electoral del PP «que estamos realizando y ya hay un número importante de calles sin ellos».

El edil explicó que los cables se están soterrando de manera progresiva «y prioritariamente para nosotros es el recorrido de las procesiones».