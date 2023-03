Un cementerio secreto entre los pinos de Gibralfaro

«La primera vez que vine, hace cuatro o cinco años, me asomé y me dije: ¿pero esto qué es? Todo estaba lleno de cenizas y altares, había chinitos blancos, ramos amarrados a los árboles, fotos y poesías», describe para La Opinión una fuente municipal que prefiere no dar su nombre.

Se refiere a una zona del parque forestal de Gibralfaro en la que existe la costumbre de depositar al pie de los pinos las cenizas de los difuntos y dejar ramos de flores atados a la base de los árboles en su memoria. La particularidad además es que la zona en cuestión se encuentra al pie del mirador superior del Monte Gibralfaro, a pocos metros de la entrada al Parador de Turismo, quizás por el fácil acceso en coche. «Aquí vienen muchos turistas, se asoman al mirador, ven esto y se echan para atrás», comenta esta fuente municipal, que explica que esa primera vez llegó a contar más de veinte ramos de flores y numerosos depósitos de ceniza. Como explica, en su día alertó de esta práctica al Ayuntamiento, que llegó a enviar a la Policía Local para examinar el entorno y finalmente, el Consistorio retiró todos estos elementos. Este periódico visitó este rincón del Monte Gibralfaro hace justo una semana para comprobar que la práctica continúa y en concreto localizó un depósito de ceniza al pie de un pino, todavía sin dispersar por el viento, así como ocho ramos atados a los árboles. ¿Es una práctica legal hacerlo y además en un parque forestal público? Respuesta del Ayuntamiento Federico Souviron, gerente de Parcemasa, señaló ayer que aunque sea «absolutamente desaconsejable», no hay ningún impedimento legal ni sanitario, si bien indicó que las cenizas, producto de la incineración, «pueden conservar algún metal que dañe la Naturaleza». El gerente recordó que Parcemasa cuenta para estos fines con un Jardín del Recuerdo, con bolsas biodegradables, donde depositar las cenizas «y permanece el recuerdo de su ser querido en la Naturaleza», además de señalar que, para el caso de que sean católicos, tampoco la Iglesia es partidaria de esta costumbre. Por su parte el concejal de Medio Ambiente, Francisco Cantos informó a este diario de que se trata de una práctica que está disminuyendo en la zona y aunque el depósito de cenizas humanas está hoy en la «alegalidad», subrayó que en los parques de Málaga «no los permitimos y cuando los detectamos, en coordinación con Parcemasa los retiramos».