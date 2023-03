La inflación ha retomado en este 2023 una preocupante senda alcista sin que la reducción del IVA en la cesta de la compra esté logrando detener el incremento del los precios en el campo de la alimentación, uno de los factores que más preocupa en estos momentos y que ha marcado en febrero un nuevo récord de encarecimiento interanual. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado mes ha terminado a nivel general con un aumento del 7,2% en el Índice de Precios al Consumo (IPC) en la provincia Málaga en relación a hace doce meses, cinco décimas por encima del dato de enero, que fue del 6,7%. El dato refleja así que la inflación vuelve a acelerar, después de en los meses finales de 2022 se hubiera producido una pequeña contención en el ritmo de subidas. En cuanto a términos mensuales, los precios aumentaron en febrero un 1,3% en relación a enero.

Lo más significativo de los datos del IPC de febrero es que la rebaja del IVA para el precio de algunos alimentos aprobada por el Gobierno sigue sin dejarse notar: los valores de la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas) han subido un 2,3% respecto al mes anterior, lo que se traduce también en un nuevo incremento de la tasa interanual de subida, que se sitúa en el 18,7% (en enero estaba en el 17%), lo que supone un nuevo techo histórico de encarecimiento para la provincia.

En concreto, y con el dato de febrero, los alimentos se han encarecido en Málaga un 18,8% en el último año y las bebidas no alcohólicas un 15,1%. Ambos componentes de la cesta de la compra han registrado aumentos a lo largo del mes de enero (un 2,2% la alimentación y un 4,3% las bebidas no alcohólicas). Con este panorama, el ritmo de incremento interanual se aumenta tanto en el caso de la alimentación (estaba en el 17,3% en enero) como en el de bebidas no alcohólicas (el dato era del 12,9% el mes anterior), marcando en los dos casos un nuevo máximo histórico de subida anual de los precios.

Datos nacionales

En España, el IPC subió un 0,9% en febrero en relación al mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 6%, por el encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los alimentos, que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero de 2022, según los datos del INE.

La inflación interanual definitiva de febrero es una décima inferior a la avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE apuntó a una tasa del 6,1%, mientras que la subida mensual finalmente ha sido de nueve décimas, frente al aumento del 1% estimado inicialmente.

Con la subida registrada en el segundo mes de 2023, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual tras el repunte de enero, cuando se incrementó dos décimas, hasta el 5,9%.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima en febrero, hasta el 7,6%, su tasa más alta desde diciembre de 1986. Con este dato, inferior en una décima al estimado inicialmente por el INE, la inflación subyacente supera al índice general en más de 1,5 puntos.

Según el INE, los precios de los alimentos crecieron en febrero un 16,6% en tasa interanual, más de un punto por encima de la del mes anterior. En este comportamiento influyó el encarecimiento de las legumbres y hortalizas y la carne, así como el hecho de que el pescado y el marisco bajaron sus precios menos que el año pasado.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que en febrero se encarecieron sobre todo los alimentos frescos. "Legumbres y hortalizas, y también frutas frescas, han experimentado una reducción puntual de la oferta como consecuencia de unas condiciones climáticas desfavorables, en España y en otros países comunitarios, que ha provocado un incremento de precios por el aumento de la demanda internacional", ha apuntado.

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC registró un aumento del 0,9%, su mayor alza en este mes desde 1980, como consecuencia del encarecimiento de los alimentos en un 2% por la subida "generalizada" de la mayoría de sus componentes, especialmente de legumbres y hortalizas, pan y cereales, otros productos alimenticios y frutas, agua mineral, refrescos y zumos.

También contribuyeron al alza mensual de la inflación el mayor coste de la electricidad, de la restauración, los servicios de alojamiento y los paquetes turísticos. Por contra, en febrero se abarataron los carburantes, los servicios de transporte y el vestido y el calzado por las rebajas de invierno.

En términos anuales (y frente a los alimentos, que lideraron las subidas interanuales de precio)s, lo que más se abarató en el segundo mes del año en relación a febrero de 2022 fue el transporte combinado de pasajeros (-48,1%); la electricidad (-33%); el transporte de pasajeros en autobús (-25%) y el transporte de pasajeros en metro (-24,2%), reflejando así el efecto de los bonos gratuitos y de las rebajas en el coste del transporte puestas en marcha por el Gobierno y complementadas por las comunidades autónomas.

"Las medidas adoptadas para reducir la inflación siguen teniendo recorrido, como se pone de manifiesto en la reducción de los precios del transporte público", ha resaltado Economía, que ha añadido que España "se mantiene como uno de los países con menos inflación de la zona euro, lo que favorece la competitividad de las empresas españolas"

Más de 900 euros de sobrecoste en la cesta de la compra

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado este nuevo incremento de "duro golpe" para la economía doméstica de las familias, ya lastrada por el alto precio de la energía (la electricidad subió también un 12,6% en febrero), y ha cuantificado el sobrecoste de la cesta de la compra en 924 euros al año.

Esta última subida coloca a un amplio número de productos básicos en precios "difícilmente asumibles por muchos hogares", según la OCU. La subida interanual se refleja obre todo en el azúcar (52,6%), la mantequilla (39,1%), la leche (33,1%), los aceites (32,9%), los huevos (28,0%), las legumbres y hortalizas frescas (23,6%), los cereales y derivados (23,2%) y las patatas (21,2%). Pero también en la carne de ave, de cerdo y de vacuno (alrededor del 14%) y del pan (13,2%).

Según una encuesta sobre hábitos de consumo realizada por OCU en diciembre de este año, nueve de cada diez consumidores están modificando sus hábitos, priorizando los productos en oferta y primando las marcas blancas y las compras en los súper low cost. Al tiempo que se reduce el consumo de productos frescos, como la carne y el pescado (32%) o las frutas y verduras (18%), sustituyéndolos por alimentos envasados y congelados, lo que refleja las dificultades para llegar a fin de mes.

La OCU exige al Gobierno a aumentar de manera "urgente y sustancial" el importe del cheque de 200 euros, así como el número de beneficiarios, al tiempo que solicita la aplicación del IVA del 0% a la carne y el pescado.