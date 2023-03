El ‘cuerpo a cuerpo’, que libra con el PP en la antesala de las elecciones municipales, sitúa al PSOE con insistencia en su cruzada contra la proliferación de la vivienda turística en la capital malagueña. Una moción socialista hará que planee sobre el Pleno delAyuntamiento de Málaga de este jueves la promesa electoral para eliminar los alojamientos en los pisos que hizo el candidato a la alcaldía, Dani Pérez, el pasado 12 de marzo, aprovechando la presencia en la ciudad de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

En vísperas de la sesión plenaria en la que regresará al debate municipal el ‘tema estrella’ de su precampaña, Dani Pérez criticó «la impotencia del alcalde Paco de la Torre para controlar la vivienda turística, que se ha multiplicado por nueve en seis años y ha provocado una subida de precios de más de un 32% en el último año».

El portavoz socialista explicó que, en los acuerdos de esta moción urgente, se contempla que «debemos establecer un número clausus de viviendas turísticas en las zonas más tensionadas, como es el caso del centro de la ciudad y algunos barrios». «Hay ya más viviendas con fines turísticos en el centro histórico que vecinos; en la almendra de la ciudad hay 4.778 pisos turísticos, 429 niños censados y 4.500 personas residentes en total», subrayó.

El candidato socialista lamentó que «la vivienda turística se está viralizando hacia los barrios, que ya experimentan la subida de alquileres por la incidencia de la conversión de vivienda residencial en turística». «En el caso del distrito de Carretera de Cádiz no hay apenas pisos para alquilar de tres habitaciones por debajo de los 900 euros; y en un ratio de dos kilómetros en el entorno de la plaza de Cruz de Humilladero sólo había cinco pisos con tres habitaciones por debajo de los 900 euros, mientras que la media de precio del alquiler era de 1.375 euros en zonas trabajadoras, no turísticas», enfatizó el líder socialista.

Para reforzar su relato, Pérez reconstruyó una conversación con una vecina de Carretera de Cádiz: «Se llama Celia y me contó su caso junto a ala carpa informativa que estos días estamos desplazando por todos los barrios de Málaga. Me dijo que el dueño del piso que alquila le ha dado dos meses para irse si no acepta una subida en el precio del alquiler. Ella me contó que hay meses que tiene que elegir entre comer y pagar, una situación dramática en la que nunca se había visto antes».

A su juicio, «es necesaria una política valiente en materia de vivienda». «Como las 10.000 VPO que haré como alcalde de nuestra ciudad si gano las elecciones municipales en mayo», añadió Pérez.

Moción de Unidas Podemos

El grupo municipal de Unidas Podemos también presentará al Pleno de este jueves una moción urgente para «garantizar el derecho a la vivienda en Málaga».

Su portavoz, Nico Sguiglia, aseguró que «el ayuntamiento tiene que decidir de qué lado está: de la ley de la selva o de la democracia, de los especuladores o de la gente normal». Además, la edil Remedios Ramos sostuvo que «toda la ciudad es un mercado tensionado y sobredimensionado, hasta el punto de que en estos días está siendo noticia que los minipisos de un dormitorio puestos en venta en la Alameda tienen un precio superior a los 800.000 euros».