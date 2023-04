Una ciudad trimilenaria como Málaga alberga tesoros escondidos en todo su haber. Bien es sabido por los oriundos de la capital que cuando se clava la piqueta en el suelo, es probable que de él emerjan vestigios de los antepasados que comenzaron a escribir la historia de esta tierra.

Como tantas otras veces, eso mismo ocurrió en la calle Agua, en pleno barrio de la Victoria y a las faldas del monte de Gibralfaro, cuando en la década de los 90 comenzaron las obras para construir un edificio de viviendas en el nº 22.

De allí emergió, ni más ni menos, que un yacimiento arqueológico único en el Al-Andalus y el mundo islámico: el cementerio de Yabal Faruh, un conjunto de dos mezquitas funerarias y un mausoleo, que estuvo en funcionamiento entre el siglo X y el XV, concretamente hasta 1487 cuando se produce la conquista de Málaga por parte de los Reyes Católicos.

Este yacimiento corresponde a la época del califato Almohade y también a la posterior etapa del emirato nazarí, ambas representadas en dos niveles de utilización diferenciados dentro del mausoleo.

Tras un largo y complejo período de tramitación, impulsado por las reivindicaciones ciudadanas y vecinales, esta necrópolis se encuentra conservada e integrada a la perfección en el sótano del edificio que se construyó sobre ella y será visitable por el público general a partir de mañana con cita previa y en visitas guiadas.

" No se tratan de mezquitas de culto sino de mezquitas funerarias, por lo tanto, es único no solo en el mundo Al-Andalus si no también, de momento, en el resto del mundo islámico", ha explicado la arqueóloga al frente de las visitas, Carmen Íñiguez. "La actuación arqueológica posibilitó su descubrimiento, investigación y que la Junta de Andalucía se planteara su integración o su traslado. Finalmente se optó por que permaneciera el conjunto in situ, en el mismo espacio donde fue descubierto".

Íñiguez ha detallado que entre 2002 y 2004 se llevó a cabo la musealización del espacio y en 2007 fue protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) -en la categoría de zona arqueológica-, la máxima figura de protección de patrimonio, de la que gozan monumentos como, por ejemplo, la Catedral o la Alcazaba.

"Este proyecto significa divulgar y dar a conocer a la sociedad el valor patrimonial y los elementos arqueológicos que se integran aquí. Se ha trabajado durante estas décadas para que pueda ser abierta y disfrutada por toda la ciudadanía", ha insistido la arqueóloga.

Visitas

En cuanto a las visitas, comienzan este Miércoles Santo, con un pase matutino hasta el Domingo de Ramos a las 12:30 horas. A partir de la semana que viene habrá dos pases, a las 11:00y a las 12:30 horas los viernes, sábados y domingos. Además hay previstos horarios especiales el Día Internacional de los Monumentos y Sitios el 18 de abril, el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo y la Noche en Blanco, el 20 de mayo, con dos pases a las 21 y a las 22:30.

La inscripción previa a la visita se puede realizar a través del teléfono 646 082 999 o del correo electrónico mezquitasmalaga.ctcd@juntadeandalucia.es.

Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gemma del Corral, ha recalcado el papel de figuras como Coco Jurado, Antonio Márquez, Fran Segovia y Germán Gil, como principales impulsores de este proyecto arqueológico, en el que el la administración andaluza ha invertido 600.000 euros para adaptar el espacio museístico a las exigencias de accesibilidad y seguridad.

"Siempre tuvimos claro el valor de esta mezquita funeraria, única en el corazón de Málaga, por eso hemos puesto todos los recursos económicos y humanos posibles para desbloquear una situación que impedía poner a disposición de la ciudadanía este patrimonio de todos", ha esgrimido Del Corral, al tiempo que ha criticado la falta de "interés" por parte de la anterior Junta socialista en este cementerio. "Se anunció su apertura para el año 2010. Hoy reabrimos el mayor yacimiento funerario de Al-Andalus".

Asimismo la delegada ha adelantado que su delegación tiene previsto presentar un proyecto a los fondos Next Generation para modernizar el nuevo espacio arqueológico y "suplir" las zonas que no son visitables, a excepción de los grupos investigadores.

A la inauguración también ha asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha valorado que la "Málaga que no está a la vista pero es conocida se convierta en visitable" y ha recalcado la necesidad de colaborar entre instituciones para crea un "circuito arqueológico en la ciudad", que incluya no solo este yacimiento sino los restos que se conservan en el aparcamiento de la Alcazaba, en la calle Císter o en los bajos del museo Carmen Thyssen.