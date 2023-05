Las carreteras malagueñas fueron el escenario el año pasado de 326.289 sanciones de tráfico, la cifra más alta de los últimos ocho ejercicios y que la sitúa como cuarta provincia gestionada por la Dirección General de Tráfico (DGT) con más multas (Cataluña y País Vasco tienen sus propias competencias). Según los datos del propio organismo, la superan Madrid (522.117), Valencia (351.428) y Cádiz (350.056), que arrebata el tercer puesto que Málaga ocupó en el balance del 2021.

Los datos de la provincia suponen 59.586 sanciones más que el año anterior, un incremento del 22,34% en el que el exceso de velocidad es el factor dominante. Tanto es así, que 250.178 sanciones, el 76,6% del total, se impusieron a través de los cinemómetros desplegados por las vías interurbanas de la provincia. Los fijos sumaron 233.447 infracciones y los móviles, 16.731. En el primer grupo destaca el situado en la A-7 a la altura de El Palo, que en 2022 cazó a 47.764 conductores, siendo el más activo de la provincia y cuarto del país. Tras la velocidad, la causa que más multas genera es la relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La DGT contabilizó el pasado ejercicio hasta 26.152 multas a conductores por no tener este trámite al día, un dato que también evidencia el progresivo envejecimiento del parque de vehículos de los malagueños.

Ya de lejos, la infracción más común es conducir careciendo de carné o teniéndolo invalidado, circunstancia por la que fueron sancionadas 7.382 personas. El uso del móvil al volante, que se castiga con 200 euros y la retirada de 6 puntos, fue detectado en nuestras carreteras en 5.323 ocasiones, mientras que no llevar el cinturón de seguridad generó 4.025 sanciones. Las sanciones en torno al seguro sumaron 7.471 infracciones, 4.162 por circular sin él y el resto, 3.309, por carecer de la cobertura mínima obligatoria. Otro grupo importante lo formaron las sanciones por no identificar al conductor, situación que se dio en 3.662 ocasiones. En cuanto al consumo de alcohol, 3.688 conductores fueron denunciados por dar una tasa positiva. Menos numerosas, pero igualmente llamativas, son las multas que se impusieron por conducción negligente (886), uso de auriculares (585), conducción temeraria/dirección contraria (402), no mantener la distancia de seguridad (493) o no usar casco en la moto (385).

A nivel nacional, la DGT formuló el año pasado 5.542.178 denuncias, lo que supuso un incremento del 15,6% respecto de las tramitadas en 2021 (4.793.520), y una recaudación récord de 507.361.888 euros, según los datos publicados por la DGT en su portal de internet. Automovilistas Europeos Asociados (AEA), organización de defensa de los conductores, señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones de la DGT con 3.704.675 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. Según un informe de la asociación, el incremento de este tipo de sanciones se debe a la mayor presencia de radares camuflados.