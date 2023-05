La fábrica de Denso Ten logra su récord de facturación en Málaga con más de 200 millones de euros

La conocida fábrica de Fujitsu en Málaga, situada en el polígono del Guadalhorce y que desde 2021 opera ya bajo la marca de la también japonesa Denso Ten España, ha alcanzado en este ejercicio un nuevo récord histórico de facturación. La factoría, presente desde hace 46 años en la capital malagueña, ha logrado unas ventas que superan los 200 millones de euros en el ejercicio 2022-2023 (el año fiscal japonés discurre del 1 abril al 31 marzo), con un 32% de crecimiento en relación al año precedente. El techo de ventas databa hasta ahora del ejercicio 2016-2017, cuando se registraron 195 millones de euros.

El resultado de este año rebasa las previsiones iniciales de la compañía de origen nipón, que ha logrado sortear todos los obstáculos que habían generado en años anteriores, a raíz de la pandemia, los problemas de suministro de materias primas a nivel mundial y el encarecimiento de las materias primas en el sector industrial. La empresa califica así el año de «muy bueno».

«La crisis de semiconductores, el incremento de costes de la energía y las materias primas, las dificultades logísticas de transporte y el incremento del IPC, han hecho que haya sido un ejercicio muy complicado pero, con el soporte de la casa matriz y el compromiso de la plantilla que siempre tiene una profesionalidad ejemplar a todos los niveles, hemos sido capaces de superar todas las expectativas iniciales tanto en ventas como en beneficios», comenta a este periódico la directora de la fábrica, Blanca Hermana.

Automoción, principal negocio

El 70% del negocio de Denso Ten España (unos 140 millones de euros) se centra en el ámbito de la electrónica para la industria del automóvil, al ser proveedor de componentes electrónicos para grandes fabricantes como Toyota, Honda u Opel. El 30% restante viene de otras líneas de negocios propios como los cajeros automáticos que fabrican para CaixaBank y la fabricación de piezas electrónicas para clientes como la malagueña Airzone (en aire acondicionado inteligente) o la israelí Arad (medidores de agua).

«Tanto el negocio de automoción como el de cajeros han superado las ventas estimadas para el ejercicio. A lo largo del año fiscal 2022-2023 se han incorporado nuevos productos en el área de negocios propios y se está trabajando para incrementar los mismos aunque en porcentaje no ha habido cambios, seguimos alrededor del 30%. El incremento en automoción hace que, a pesar de haber incrementado el volumen de negocios propios, el ratio se mantenga, explica.

Hermana detalla la intensa tarea que ha tenido que desarrollar Denso Ten España para dar una respuesta adecuada a sus clientes en un tiempo donde la cadena de suministros estaba aún atascada.

«La logística se ha visto muy afectada por el incremento de costes y el incremento de los días de tránsito, con la dificultad que eso conlleva. Se han hecho algunos transportes aéreos, que no es lo deseado, pero con esta medida, se ha conseguido no trasladar el impacto a los clientes y no fallar en las entregas a los fabricantes de automóviles», cuenta.

La integración con Denso Ten

El gigante japonés de la electrónica de la automoción Denso Ten entró en el accionariado de la empresa en el año 2017 y, con un 55%, es ya su principal propietaria, con Fujitsu con el otro 45% de las acciones. La integración culminó hace dos años y hay buenas expectativas en que Denso Ten siga trayendo nueva carga de trabajo a Málaga.

«Durante el ejercicio que hemos terminado se ha incorporado el primer producto marca Denso con la ayuda de la casa matriz. Nuestro objetivo es seguir mejorando en costes, en tecnología, en calidad y en flexibilidad para ser una compañía atractiva en todos los sentidos. Estamos convencidos de que si seguimos mejorando conseguiremos productos nuevos de las compañías del grupo y de terceros», asegura la directora de la fábrica.

Con estos buenos resultados en ventas, la fábrica confirma una senda alcista iniciada el pasado año tras unos ejercicios anteriores donde la facturación, debido a la finalización de algunos contratos con determinados clientes, había descendido.

Además, había temor el año pasado a que la incertidumbre económica y los costes de producción obligaran a las grandes fábricas de automóviles a parar o reducir producción. El riesgo parece que ya se ha difuminado. «En nuestro caso, el impacto ha sido pequeño o se ha recuperado la fabricación a posteriori», aclara.

Tampoco se ha notado una bajada en la demanda de componentes electrónicos, aunque en este punto, la responsable de la fábrica de Denso Ten España se muestra todavía cauta. «Afortunadamente, este ejercicio ha sido muy bueno y no hemos notado la caída en la demanda pero es posible que el mercado se resienta en el nuevo ejercicio que acaba de comenzar», opina.

En el tema de cajeros, durante este ejercicio recién concluido, se han fabricado casi 1.000 unidades y se ha trabajado en un nuevo diseño de cajeros. «Se ha hecho un trabajo excelente y esperamos que en el nuevo año, al menos, se fabriquen más de 500 nuevas unidades», añade.

¿Ha afectado la escalada de precio de las materias primas y de la energía a la rentabilidad del negocio de Denso Ten? «La inflación ha afectado igual que en el resto de sectores pero, con la colaboración del grupo se ha negociado con los clientes para que parte del impacto se haya compensado», detalla Hermana.