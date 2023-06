Apenas 24 horas después de que la que fuera líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunciase su retirada de la política, el malagueño Guillermo Díaz, diputado nacional en el Congreso durante siete años, ha hecho lo propio, comunicando también su retirada para iniciar una “nueva andadura al margen”.

“El presente debe sacrificarse por el futuro”, ha expresado Díaz, en una comparecencia sin preguntas ante la prensa convocada en el hotel Molina Lario de la capital malagueña, en la que ha comenzado definiendo como “acertada aunque muy dura” la decisión del partido de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

En cuanto a su decisión personal, el diputado ha argumentado que “todos los ciclos en la vida tienen un comienzo y un final” después de haber disfrutado, ha asegurado, del “mayor privilegio” que es ser diputado en las Cortes, así como el “sueño hecho realidad” de serlo por Málaga. Una etapa en la que Díaz ha defendido sus “ideales liberales, la ilustración y el humanismo” frente al nacionalismo y el populismo.

"Esta etapa de siete años en el congreso llega a su final y con ello finaliza igualmente mi tiempo en política. Es bueno que esta actividad, la política, sea temporal. Es bueno implicarse en política, pero también es bueno saber irse".

“Hemos dicho la verdad, por impopular o duro que sea, a los españoles no hay que protegerlos de la verdad”

“Hemos dicho la verdad, por impopular o duro que sea, a los españoles no hay que protegerlos de la verdad”, ha continuado el hasta ahora diputado nacional por Málaga, que ha recalcado la importancia de ser "coherente con tus ideales, no venderlos" porque, ha añadido, "lo único que tenemos seguro es nuestra palabra". “En este tiempo, cuando me he encontrado con victorias y con derrotas, con triunfos y con fracasos, me he preocupado de tratar a ambos de la misma manera. Se aprende más en las circunstancias más duras”.

Por otro lado, pese a que Díaz se ha mostrado “optimista” con respecto al futuro, sí que ha advertido del “momento político convulso y crucial” que atraviesa el país, con un “identitarismo en sus diferentes versiones” que “amenaza” al sistema de derechos y libertades, en Europa en general y en España, en particular. “Hay una relajación en la defensa del estado de derecho, tratando de no ofender a no ofender a minorías hipermovilizadas que normalmente pulsan en contra del interés general. También nos enfrentamos al apaciguamiento y a la normalización del privilegio basado en el código postal o en la lengua", ha continuado, al tiempo que ha criticado el "bombardeo excesivo de información": "Si uno quiere estar al tanto de todo, es posible que termine no entendiendo nada. Estamos asistiendo a la anulación de la capacidad de mantener la atención sobre ideas complejas".

En una larga lista de agradecimientos, Díaz se ha referido a Inés Arrimadas, exlíder de la formación naranja y hasta ahora portavoz en el congreso, como la “brújula” que le ayudó a “crecer como orador” y la persona que “venció al nacionalismo en Cataluña”. Hizo mención a Albert Ribera y a Arcadi Espada, al que ha atribuido su entrada en política.

Málaga, en el “mejor momento de su historia”

Te puede interesar: Nacional Arrimadas: el triunfo histórico catalán y la moción de censura que acabó con todo

Guillermo Díaz se ha referido a Málaga como una ciudad que atraviesa el “mejor momento de su historia”, un éxito que no es “casualidad” y del que ha sido “corresponsable” su partido. Ciudadanos ha sido determinante en la capital malagueña en los últimos ocho años de gobierno del Partido Popular, primero con un acuerdo de gobierno y en el último mandato dentro del propio equipo.

“Málaga es una tierra de oportunidades que ha demostrado que se puede prosperar gracias al optimismo, al trabajo y a la ruptura de los tópicos”.