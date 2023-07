La Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga ha celebrado esta mañana su primera sesión de este mandato, debutando con una moción propuesta por el PSOE en la que se insta al futuro Gobierno central que salga de las urnas este domingo a preservar los derechos alcanzados del colectivo LGTBI así como que el consistorio actúe desde el ámbito municipal.

Una moción que, como era de esperar, ha recabado el apoyo de todos los grupos municipales a excepción de Vox, que ha votado en contra.

En palabras de su concejala Yolanda Gómez, el partido de extrema derecha "tolera" el colectivo LGTBI pero defiende lo que la edil ha denominado como "neutralidad institucional" para "evitar privilegiar a ciertos colectivos por encima de otros", por lo que entiende que el Estado "no puede tomar partido" sino "garantizar la igualdad de trato".

Desde el PSOE, su concejal Pablo Orellana ha rechazado de plano el planteamiento de Vox y lo ha calificado como una "falacia".

"No es una cuestión de tolerar nuestra presencia, es una cuestión de que debemos crear espacios seguros y libres para que seamos libres de ser como somos, de no cancelar nuestra visibilidad", ha insistido Orellana, que ha advertido de que "el odio va a seguir existiendo" mientras se "alimente" en las instituciones públicas. "Es una cuestión de que no queremos volver a los armarios, de que no podemos ir por la calle con miedo, no pueden deregor nuestra existencia. Tienen que ser consecuentes con que somos una realidad de nuestro país y tienen que protegernos".

Retirar banderas

"No solo han ordenado retirar banderas, han denunciado a ayuntamientos por colgarla; el vicepresidente de Castilla y León lo ha llamado trapo arcoiris, un concejal de Mérida equiparó esta bandera LGTBI con la pederastia y recordarán aquella gigantesca lona en Madrid que tuvieron que retirar", ha enumerado el concejal de Con Málaga, Nico Sguilia, que ha respaldado la propuesta socialista y, además, ha propuesto aumentar la partida presupuestaria municipal en la celebración del Orgullo y en programas de sensibilización.

"Tienen una idea de patria curiosa, una idea de España pequeña y estrecha a la cual le sobra como mínimo la mitad de la población", ha subrayado Sguiglia, que ha advertido de que "lo peligroso no solo es la extrema derecha sino que le haga temblar las piernas al Partido Popular y eso es lo que alerta este tipo de mociones".

Ante las acusaciones de Con Málaga, ha salido al paso la concejala de Vox argumentando que "retirar las banderas no quiere decir que estemos en contra del colectivo, simplemente que se debería mantener una postura de neutralidad en las instituciones", a lo que ha añadido: "Votar en contra de esta moción no implica oponerse a la consolidación de los avances en derechos y libertades sino enfocarse en la protección de todas las personas por igual".

Por otro lado, Yolanda Gómez ha opinado que desde el consistorio se pida al futuro Ejecutivo a que se comprometa "sin ambigüedades a consolidar los avances y libertades del colectivo LGTBI", tal y como está redactado en la moción socialista, no respeta la "autonomía legislativa ni la capacidad de los órganos gubernamentales para tomar decisiones sin estar sujetos a instancias externas".

Defensa de la actuación municipal

Por su parte, el concejal del Partido Popular, Francisco Cantos, ha evitado entrar en profundidad en el debate y ha defendido la actuación municipal mediante la creación de la Oficina de Igualdad de Trato en 2019 y la elaboración del Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de Género de Málaga

"El derecho y el respeto a los demás es el derecho común y eso es de primero de democracia", ha expresado.

Ha cerrado el debate el socialista Pablo Orellana, recordando que "no es un privilegio que los concejales y concejalas aprueben esta moción" y ha concluido: "Si esta institución pública no defiende a las personas vulnerables, no sabemos qué estamos haciendo aquí".

La moción ha salido adelante con 10 votos a favor (PP, PSOE y Con Málaga) y un voto en contra (Vox).