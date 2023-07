El Ayuntamiento de Málaga podrá nombrar personal directivo, en concreto, coordinadores generales y directores generales que no sean funcionarios de carrera del subgrupo A1.

Así se aprobó ayer -con toda la bancada de la oposición en contra- en una Comisión extraordinaria y urgente de Economía a través de una propuesta presentada por el Partido Popular, que se acoge a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para modificar el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Málaga.

El cambio se introducirá a través de una disposición adicional en la que se recoge la posibilidad de que estos cargos directivos no tienen por qué ser funcionarios A1 en casos excepcionales, esto es, textualmente «salvo que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario».

Tanto el PSOE como Con Málaga presentaron enmiendas para que «la excepción no se convierta en regla», limitando el número de nombramientos de coordinadores y directores generales que no pertenecen al cuerpo de funcionarios -por parte del grupo socialista- a un tercio o creando un reglamento específico para este tipo de puestos, como propuso la confluencia de izquierdas haciendo alusión a las indicaciones de la propia Secretaría General del Ayuntamiento de Málaga. Este grupo también solicitó que la remuneración de estos cargos no superen la del alcalde de Málaga. Ninguna de las enmiendas fueron aceptadas.

Por parte del Partido Popular defendieron que se trata de una cuestión «puramente jurídica» y que se está trabajando en un nuevo reglamento que abarcará no solo a los puestos directivos sino a toda la administración municipal.

Oposición en contra

«Nosotros esperábamos algo similiar después de haber sacado mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Málaga pero no esperábamos que fuese tan rápido», criticó la edil socialista, Carmen Sánchez, que también insistió en los reparos de la Secretaría General.

«Por las decisiones que han tomado, más bien pareciera que consideran la democracia un cheque en blanco para ampliar la estructura directiva», criticó la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

«Esta podría ser una vía indirecta de eludir las garantías establecidas para el nombramiento del cargo directivo», opinó Antonio Alcázar, portavoz de Vox.