"Tengo lo que nunca he tenido antes", pronuncia una niña mientras saca un muñeco de la bolsa de juguetes que le han regalado. En la gala de clausura del "Campamento urbano: Educa- Vida" solo se respiró ilusión, agradecimiento y amor.

Durante la fiesta hubo entrega de diplomas, de regalos, actuaciones y mucha música. "Ya no hay razas ni razones. No hay mejores ni peores. Solo amor, amor, amor", esta es la letra de la canción que cerró la celebración. En ella, todos los niños del campamento (desde los más pequeños hasta los preadolescentes) demostraron sus cualidades. Liliana Ibáñez, cooordinadora del área de proyectos de INPAVI en Málaga, explicó que uno de los objetivos del campamento es que cada uno "descubra su propósito". La primera actuación trataba de eso. Varios niños suben al escenario con carteles en los que ponían diferentes palabras (amor, perfeccionismo, servicial; entre otras). Otros niños tienen el cartel con una interrogante, no saben cuál es su cualidad. En el teatro se ve cómo los otros niños les ayudan a encontrarlas. "En el campamento hemos trabajado mucho para que los niños se conozcan a sí mismos, sus propósitos; todos estamos aquí para algo", explica una de las monitoras.

"Llevamos muchos días ensayando, ya verás que nos salen bien", se dicen unas a otras antes de subir al escenario. Si los niños desbordan alegría, los gestos y las caras de los padres y familiares representan el agradecimiento a la ONG, Integración Para la Vida, por todo lo que hacen por ellos. El mejor momento llegó al final. Cada niño recibió un diploma, todos los trabajos que ha realizado en el campamento y regalos. Diversas marcas participan con INPAVI y hacen que esto sea posible. La Fundación Crecer Jugando, con su campaña 'Un juguete una ilusión', ha regalado juguetes a los niños y una bolsa con almuerzo incluido, gracias a la colaboración conjunta de McArthurGlen Designer Outlet Málaga con las firmas Columbia, Five Guys y Haribo.

"He pasado de ser contable a ser monitora de campamento. Repetiré porque son muy especiales". La definición más repetida por los monitores y voluntarios es esa: "niños muy especiales". Cuando no estás en la realidad de las personas en exclusión social o situación de vulnerabilidad, no es posible imaginarse el trato con esas personas. "Tratar con adolescentes es una aventura. Han sido semanas muy intensa, pero es muy gratificante. Cada uno tiene sus miedos y es complicado. Volveré sin duda", expresa una monitora del grupo de adolescentes.

ONG con sentido cíclico

Además de monitores, también hay voluntarios en INPAVI. Una de las razones de ser de esta ONG es que el que reciba apoyo, luego lo devuelva. "Los volunatrios fueron en su día beneficiarios de los campamentos. Todos han crecido, junto a su familia, en INPAVI. Es muy bonito ver cómo la cosa cambia y evoluciona. Nos gusta que los que vienen de primeras, vean que es posible salir de donde están", explicaba a los representantes de los patrocinios Eva Pascual, delegada de INPAVI Málaga y coordinadora nacional de España.

"Venir y ayudar a la gente que lo necesita es increíble. Cada vez que lo he necesitado, como ahora, INPAVI ha estado ahí. Yo tengo que hacer lo mismo", comentaba uno de los padres.

Una de las mayores preocupaciones de los responsables es ¿qué ocurre ahora con los niños? El campamento finaliza y no tienen recursos para estirarlo más. Desde la organización aseguran que su idea es "conseguir la financiación necesaria para que el campamento dure los dos meses de verano".