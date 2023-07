El Cementerio Inglés de Málaga sigue celebrando este verano ‘Las Noches del Inglés’ que en esta recta final de julio ofrece este jueves, 27 de julio, a partir de las 22 horas, el Candamil Malpica Dúo, en colaboración con Las Noches de Elcamm; el viernes, 28 de julio, a las 21 horas, el Swing out Studio. Natural Tony Trío; el sábado, 29 de julio, a partir de las 22 horas, ‘Queen of the Night’, concierto tributo a la banda Queen y el domingo 30 a las 20.30 horas, recital del Alfa Brass Trío.

El precio de las entradas es de 5 euros (gratis para los niños menores de 12 años y para los Amigos del Cementerio Inglés), además, la entrada permitirá acceder al cementerio para disfrutar de la iluminación decorativa. Los tickets se pueden adquirir en la caseta de la entrada.