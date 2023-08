El área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga ha instalado carteles en diferentes puntos del centro histórico que incorpora un mapa con la ubicación de los contenedores de basura y un mensaje en español e inglés.

«Estimados vecinos: les recordamos que la basura debe depositarse en los contenedores que se encuentran ubicados cerca de su domicilio, estando totalmente prohibido el abandono en vía pública», es parte del mensaje que se puede leer.

Con estos carteles, el consistorio pretende guiar a los turistas hacia los contenedores de basura y evitar así que abandonen sus residuos en la calle, como están denunciando los vecinos del centro.

«Hemos detectado que se está depositando basura donde no es el sitio, que no son las papeleras ni las puertas de ningún sitio», explica la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, que señala que esa acumulación se da especialmente los fines de semana.

Cuestionada sobre si son turistas los que abandonan la basura en la calle, Porras responde: «Entiendo que sí. Por ejemplo, en Nueva York, la gente deja la basura en el suelo porque no hay contenedores. Entonces no sé si es la costumbre pero no sabemos quiénes son. Donde lo hemos detectado hemos puesto carteles».

Mensaje «insultante»

Por su parte, los vecinos del centro lamentan que es un fenonómeno que «prácticamente no existía y ahora vemos que prolifera y, además, tiene un efecto llamada», tal y como explica el presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga, Carlos Carrera, que lo asocia a la proliferación de las viviendas turísticas.

En cuanto al cartel, los vecinos critican que les parece «insultante» que se les señale como responsables del abandono de la basura en la calle, ya que el aviso está encabezado por un «estimados vecinos/ dear neighbors».

«Aquí poco vecino inglés hay. Señalar a los vecinos como puercos o poco cuidadosos con su entorno no me parece adecuado», señala Carlos Carrera.

Por otro lado, la asociación vecinal sostiene que faltan contenedores para reciclaje en el centro para cumplir con la «proporción de visitantes» y añaden que en los contenedores soterrados no se respeta el reciclaje, por lo que a meniudo encuentran restos de embalaje y cajas en el orgánico. «Se está haciendo una mala gestión del residuo masivo», zanjan.