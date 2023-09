Málaga ha vivido un amanecer movido este sábado, cuando una tormenta eléctrica y sin apenas agua ha aparecido entre las 6.00 y las 7.00 horas. En poco más de una hora, se han visto numerosos rayos caer en el litoral y en los Montes de Málaga, en concreto entre Torremolinos y Vélez Málaga, desplazándose hacia Nerja y la costa de Granada en la siguiente hora.

Esta tormenta ha sido sobre todo sobre el mar, con espectaculares rayos que han iluminado el cielo y truenos que despertaron a muchos malagueños. Sin embargo, apenas ha llovido, con 0,3 litros recogidos en Málaga capital y nada en los municipios de alrededor, ya que la mayor parte de la tormenta ha sido seca y en el mar.

Todo el aparato eléctrico se desató a partir de las 6.00 horas frente a Torremolinos y Málaga capital con tres rayos muy espectaculares y mucha potencia, uno de ellos incluso muy cerca del Puerto de Málaga. El resto, hasta contar una treintena entre las 6.00 y las 7.00 horas, en el interior, fundamentalmente entre los Montes de Málaga y Vélez, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y lightningmaps.org.

Esta tormenta eléctrica se desarrolló en apenas unos minutos, ya que la noche había sido tranquila hasta entonces y una hora se había creado sobre el entorno de Torremolinos y Málaga y se desplazó hacia el Este, atravesando la Axarquía.

Tornado en Torremolinos

Coincidiendo con este fenómeno, desde El Bajondillo se pudo observar la formación de un tornado sobre el mar, que no tuvo consecuencias al no llegar a la costa. No obstante, llamó la atención y sorprendió a muchos vecinos por la espectacularidad de la imagen.