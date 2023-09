La reunión de los alcaldes del área metropolitana evidencia la pugna entre el PP y el PSOE

La reunión de los alcaldes del área metropolitana de Málaga, prevista para este martes por la tarde en elAyuntamiento de la capital, ha evidenciado en sus horas previas la pugna y la confrontación que separa a los aparatos provinciales del PP y el PSOE, que afrontan con sensaciones muy dispares este encuentro convocado por el regidor Paco de la Torre.

El alcalde capitalino manifestó, tras la Feria de Málaga, su deseo de llevar a cabo esta toma de contacto para coordinar actuaciones entre los distintos municipios frente al problema de la sequía o en otras materias como la vivienda o la movilidad. Para ello, sentará en la misma mesa a los regidores de las localidades vecinas y otros puntos de la Costa delSol, el Guadalhorce, la Axarquía o la comarca de Antequera. No sólo se trata de las localidades limítrofes, sino del área metropolitana ampliada, y han sido convocados incluso los regidores de Antequera o Marbella, según informaron fuentes municipales. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada de la Junta, Patricia Navarro, también han sido invitados.

Críticas del PSOE

Una de las incógnitas que se despejará con el encuentro es si el PSOE estará representado por sus alcaldes en ciudades como Mijas yCártama, Josele González y Jorge Gallardo, o si enviarán a otro integrante de sus equipos. Según apuntaron fuentes de la dirección provincial delPSOE, los socialistas irán a la cita fijada por De la Torre «con un aire constructivo pero con el deseo de que no sea un reunión encubierta de los populares». «No albergamos muchas esperanzas de que vaya a servir para algo, hace tres o cuatro años hubo otra reunión parecida y, más allá de la foto y los titulares que lanza el PP, no se hizo nada; esperemos que esta vez sí sirva para avanzar en problemas como los del agua, la vivienda o la sanidad, frente a los que la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla no está haciendo nada», recalcaron fuentes delPSOE.

La distancia existente entre los aparatos provinciales del PSOE y el PP también quedó de manifiesto en las impresiones de la presidenta de los populares malagueños. Patricia Navarro reiteró que, en un clima político tan convulso como el actual, el interés de la provincia debe prevalecer sobre el de los diferentes partidos. «Esta reunión supone una gran oportunidad para hacer frente común y reivindicar las inversiones e infraestructuras pendientes», dijo.

La también delegada de la Junta puso como ejemplo, de la colaboración entre administraciones que debe reinar para afrontar el crecimiento poblacional, esta reunión de alcaldes convocadas por el regidor de Málaga, Paco de la Torre, para abordar las actuaciones a llevar a cabo en el área metropolitana, que incluye el interior y la costa y acoge «a más de un millón y medio de habitantes», según recordó la presidenta del PP.

Ataques del PP

Eso sí, aprovechó el contexto para dispararle al adversario político. A su juicio, «este área metropolitana de Málaga no puede permitirse otro año en blanco del Gobierno central». «Están aportando los ayuntamientos, la Junta y las diputaciones o las mancomunidades pero el gran ausente a la hora de afrontar el problema de la sequía es el Gobierno central del PSOE, que prefiere atender a otros territorios», enfatizó.

En su opinión, «no podemos permitirnos ni un año más en blanco, con un Gobierno central que ignora los problemas y necesidades de la zona que más crece de España». «Llevamos cinco años en los que Pedro Sánchez ha primado a otros territorios por intereses electorales o por sus compromisos con partidos nacionalistas e independentistas», afirmó la presidenta delPP.