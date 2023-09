«La subida del agua es lo mínimo estrictamente necesario para poder seguir dando el servicio de calidad»

Penélope Gómez (1977) fue una de las candidatas independientes que concurrieron en la lista del Partido Popular las pasadas elecciones. Está al frente del Área de Sostenibilidad Medioambiental, en la que ya enfrenta retos tan importantes como la sequía así como la primera gran polémica del mandato: la subida del recibo del agua.

Apenas lleva tres meses en el cargo desde la toma de posesión. Salta a la primera línea política después de haber sido asesora de Alcaldía. ¿Qué tal lo lleva?

Nunca se sabe desde fuera lo que es estar dentro, primero por el gran trabajo que se hace, que creo que desde fuera no se percibe el gran trabajo y la responsabilidad de esta figura. He pasado por cargos de mucha responsabilidad y la verdad es que esto no se iguala a nada porque realmente te sientes con un gran peso; es como cuando tienes un hijo, o sea, un gran peso sobre tus hombros y una responsabilidad enorme de un servicio social. También, por supuesto, muy motivador, porque a lo largo de tu trayectoria profesional has visto posibles cosas que puedes mejorar y lo tienes en la mano, por lo menos intentarlo, ¿no? Muy motivador pero también duro, no te lo niego.

El agua ha marcado el inicio del mandato y parece que lo va a seguir haciendo. Esta semana el equipo de gobierno ha anunciado una subida del 42% en la factura sumando ese canon temporal y la actualización de las tarifas. El equipo de gobierno defiende que es necesario y que, además, el agua de Málaga va a seguir siendo de las más baratas.

Efectivamente es que es matemática simple. El 42%, si bien es cierto que suena muy alarmante, hay que ver desde dónde parte. No es lo mismo hacer un 42% de 1.000 que de 14,6 es decir, que la base sobre la que se hace el porcentaje es tan pequeño, que es que supone seis euros, o sea creo que ahí la noticia se está dando de una manera muy negativa y encima es una necesidad. Es una empresa pública que no puede dar pérdidas y que siempre ha dado un agua de calidad y que tiene que ajustarse a la envergadura del momento, que tenemos una inflación de más del 24% y ha asumido los costes energéticos, la guerra de Ucrania, los materiales suben, los productos suben y verdaderamente es una situación ya alarmante que tiene que restablecer ese equilibrio financiero.

Con esta subida Emasa espera cuadrar cuentas. ¿Cerró bien el último ejercicio?

En el último ejercicio cerró con tres millones de euros de pérdidas, entonces eso implica que se haya tenido que hacer una verdadera ingeniería financiera para poder seguir dando el servicio de calidad, que siempre lo ha mantenido. Ha sido ejemplar cómo ha sabido, pese a todo, seguir dando el servicio con la calidad que ya tenía alcanzada, que tenemos una de las mejores aguas de Andalucía, seguro, y de España. Con esta actualización de las tarifas efectivamente ya cuadramos cuentas por todas las subidas que se han producido y, además el concepto canon que va a permitir a cometer una serie de actuaciones.

A raíz de esta subida de la factura del agua, no toda la oposición, PSOE y Con Málaga, porque Vox ha sido el único partido que ha apoyado esta medida, hablan de ‘tarifazo’ y llaman a la ciudadanía a movilizarse. ¿Qué opina?

De eso opino que nosotros nunca hemos ocultado nada. Las cuentas son públicas. A diferencia de otras ciudades, la oposición forma parte de nuestro consejo de administración, con lo cual, ellos son conocedores de la situación alarmante. Y de hecho, hemos pedido a través del alcalde, se ha pedido al Gobierno ayuda por la subida de los precios energéticos y nunca hemos ocultado la situación. Nos están tachando de falta de transparencia cuando realmente hemos sido completamente transparentes. No es algo que haya surgido ahora nuevo.

Una de las críticas que hacía especialmente el PSOE, era que no se había llevado esta medida al consejo de administración antes de que se anunciara en prensa. ¿Por qué no se ha llevado previamente?

Porque esto tiene un proceso. Ahora se están empezando a tramitar los expedientes, los tiene que informar Intervención y Asesoría Jurídica.Y hasta que no tengamos ese informe no se puede llevar al consejo. En cuanto los tengamos vamos a convocar el consejo y vamos a hacer reuniones con asociaciones de vecinos, con todos los consumidores. Vamos a dar todas las explicaciones que haga falta para que la gente entienda que es completamente necesario y que la subida es lo mínimo estrictamente necesario para poder seguir dando el servicio de calidad porque en las redes muchos tramos han finalizado su vida útil y verdaderamente hay actuaciones que hay que cometer.

¿Habrá excepciones para ciudadanos en situación de vulnerabilidad o dificultad económica?

Lo que tenemos ya establecido desde hace tiempo es el fondo social, que estaba en 500.000 euros y lo que vamos a hacer es ampliarlo en un 25%;va a pasar a 625.000 euros y ahí se pueden acoger todas las familias que tengan problemas financieros. Vamos a intentar todavía reforzar, aunque funciona bastante bien, pero para que pueda llegar a todas las familias que puedan tener problemas.

¿Cuánto malagueños están acogidos este fondo y cuántos van a poder estarlo?

En el año 2021 se beneficiaron 1.364 hogares y en el 2022 1.025. Hasta que exista fondo y se agote se pueden seguir acogiendo sin problemas, de hecho no se ha agotado el límite, es decir, que hay margen.¿Qué criterio deben seguir para poder acogerse?Que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica, y las prestaciones pueden ser de tres tipos ayudas para el pago de deudas vencidas, ayudas para el mantenimiento de servicios o por deudas derivadas de contratación .

En cuanto a las infraestructuras por las que se crea este canon, ¿esta inversión se financiará solo con esta tasa o se prevé financiación externa como fondos europeos o de otras administraciones?

Me alegra que me hagas esa pregunta porque es una de las cosas que queríamos poner el acento. Se necesitarían 500 millones de euros para poder acometer todo lo necesario en Málaga.

Este canon va a servir de palanca porque los fondos europeos nunca te financian al 100%, es decir, que el ayuntamiento tiene que aportar su parte, pero si no tienes ni para pagar la energía, necesitas un input. Entonces, lo que pretendemos es que sirva de palanca y vamos a presentarnos a todos los fondos para la digitalización de la red, de hecho ya lo hacemos, para el uso de energías renovables y y hemos sido beneficiarios de ayudas. Por supuesto, vamos a seguir haciéndolo y vamos a poner el máximo esfuerzo en ello para que con esto no solo hagamos la lista de 130 actuaciones que tenemos previstas, sino mucho más.

O sea, ¿serían 500 millones de euros para 130 actuaciones?

No, para todo lo que necesitaría Málaga, pero que muchas veces sale de la competencia local. Hay infraestructuras que son de competencia autonómica, estatal, que son históricamente demandadas, que ahora se están haciendo algunas de ellas, pero siempre no es 100% financiable por otro gobierno. Es decir, nosotros tendremos siempre que apoyar ahí con nuestra parte.

O sea, que la idea es sumar al canon otros fondos europeos o de otras convocatorias.

Exacto.

Dentro de ese calendario, de ese plan de inversiones, ¿cuáles son las prioridades y por dónde se empezará?

De esos 100 millones [coste total del plan de inversiones para infraestructuras de Emasa] tenemos proyectos maduros, es decir, que podemos empezar al día siguiente que se apruebe, para 53 millones de euros. Esos 53 abarcan una serie muy larga de proyectos. Nuestra primera línea de actuación de la producción de agua potable, mejorar la ETAP de Atabal, la de Pilones, es decir, en producción de agua potable tenemos proyectos ya muy maduros para acometerse cuanto antes y poder tener agua de calidad pese a la sequía.

Por ejemplo, como que la propia desaladora ya ha servido para ahorrar 12 hectómetros cúbicos al año de los embalses porque gracias a su existencia hemos podido usar agua del embalse de Guadalhorce que antes se tiraba al mar, creo que también es importante poner el acento ahí. Son como seis ejes de actuación, producción de agua potable, depuración de agua residual y agua regenerada que también va en la línea para la sequía, que en el riego se use agua regenerada. Tenemos 62 hectómetros cúbicos potenciales de usarse de nuestras depuradoras.

Energía y digitalización para no ser tan sensible a esa variación de los costes energéticos que ya estamos haciendo proyectos como en el depósito de Teatinos. Y también reduciendo esas fugas aunque no estamos nada mal en Málaga, tenemos un 22% pero queremos bajarla en un 40% y ya llegar a entre un 10% y un 12% que está muy bien.

Lo que queremos es seguir siendo una empresa de referencia, encima con las tarifas más baratas porque aún así van a seguir siendo más baratas, dicho por el propio Facua. Incluso subiendo este 42% que suena tan alarmante seguimos siendo las más baratas y de hecho hay una actualización de tarifas prevista en todo el resto de provincias.

Al hilo del agua regenerada, ¿qué nivel de integración tienen en Málaga capital?

Se está usando de la EDAR de Guadalhorce un hectómetro cúbico al año para la central de ciclo combinado y en la EDAR del Peñón del Cuervo se está mejorando el terciario [proceso de depuración para obtener agua regenerada] para poder usarse en toda la Axarquía, para el riego de toda la agricultura que están tan necesitadas y de toda la zona Este. Tenemos ya más del 50% [de las actuaciones]que ya están en proyecto y también de la EDAR del Guadalhorce estamos en conversaciones con Torremolinos, para toda la zona de Arraijanal, Rojas Santa Tecla.

O sea, prácticamente la mitad [de las actuaciones para aguas regeneradas] están ya en proyecto desarrollándose.

Y va a ahorrar muchísima agua.

Durante el verano se anunciaron medidas de restricción de agua, por ejemplo, en las duchas de las playas o el riego. Si el otoño también es seco, ¿habrá nuevas medidas?

Estamos haciendo seis pozos por la zona de Aljaima, que ya lo está ejecutando la Junta de Andalucía, ya ha empezado la obra. Y tenemos un plan superambicioso de puesta en servicio de pozos que se hicieron en la sequía del 2005. En eso estamos trabajando para no tirar de los aportes de los embalses. Estamos ya redactando el proyecto y la Junta de Andalucía va a aportar un importe bastante importante para realizar la ampliación de la ETAP de Pilones. Es decir que, por supuesto, seguimos trabajando como si no fuera a llover en los próximos meses, que ojalá no pase.