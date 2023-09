En la provincia de Málaga ya se hace patente la ofensiva nacional del PP contra una posible ley de amnistía para beneficiar a los independentistas catalanes. Los populares le preguntarán a los representantes del PSOE en la Diputación, durante el pleno ordinario de este miércoles, si apoyan esta hipotética concesión por parte de Pedro Sánchez. "Queremos que los alcaldes y los concejales socialistas se retraten", apuntó la portavoz del Gobierno provincial, Ana Carmen Mata, en relación a esta moción urgente que se enmarca en las acciones similares que su partido también llevará a cabo en los ayuntamientos y el Parlamento de Andalucía.

Sin ir más lejos, estas iniciativas en las instituciones forman parte de las reivindicaciones previas al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo que culminarán el 24 de septiembre con un gran acto en Madrid.

Una vez más, la Diputación es usada como lanzadera de asuntos de la política nacional que trascienden lo local y, en esta ocasión, la nueva portavoz del Gobierno del PP en este ente, Ana Carmen Mata, lo justificó en los siguientes términos: "Es muy importante para nosotros que entre todos digamos no a la ley de amnistía, que digamos que creemos en los principios de igualdad territorial de todos los españoles; espero que los socialistas de bien tengan la oportunidad decirle a Sánchez que no negocie con aquellos que pretendan la desunión de España".

Mata insistió en "la situación tan preocupante que vivimos en España" y se refirió a Sánchez como "un presidente que está más preocupado por mantener el sillón en La Moncloa que por velar por los intereses de todos y cada uno de los españoles".

Críticas de la oposición

El hecho de que el PP presente una moción de estas característica suscitó las primeras críticas entre la oposición. Mientras el grupo socialista prefería no entrar todavía al trapo y reservarse para el debate previsto en el Pleno de este miércoles, el representante de la izquierda no pasó por alto esta cuestión. El diputado de Con Málaga, Juan Márquez, criticó "la postura del equipo de gobierno del PP al proponer a las primeras de cambio una moción sobre la amnistía, cuando en el pleno de constitución de la corporación aseguró que su primera preocupación sería los vecinos y vecinas de la provincia”.

Márquez resaltó que el hecho de que su grupo presente una moción sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda evidencia “la implicación de Con Málaga con los problemas reales de los malagueños y malagueñas”. “No podemos consentir que en Málaga el precio medio de la vivienda de alquiler esté un 22% por encima de la media europea”, aseguró el diputado provincial de la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Mociones socialistas

Una moción urgente del PSOE lleva a la Diputación el problema del agua y le exigirá a la Junta de Andalucía que "resuelva cuanto antes la licitación de la concesión para construir una desaladora en la Axarquía". “Llevamos más de un año de retraso y la comarca no se lo puede permitir, no sé qué estamos esperando, puede que estemos esperando a que llueva, pero también es posible que no llueva y el resultado será nefasto para la Axarquía, y también para toda la provincia de Málaga”, aseveró el diputado provincial socialista y alcalde de La Viñuela José Juan Jiménez.

El PSOE presentará en el pleno de la Diputación otra moción sobre el inicio del curso escolar en la que insta a la Junta de Andalucía "a asumir la subida de los precios de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares que supone una asfixia para las familias malagueñas".

Otra moción del PP

El PP presentará otra moción que insta al Gobierno central a aumentar la red ferroviaria en la provincia de Málaga. Su portavoz, Ana Carmen Mata, recordó que se están "produciendo muchos problemas tanto en la red de Cercanías que une Málaga y Fuengirola como en el trayecto del AVE hacia Madrid".

"Con la reciente Dana, se ha visto que el transporte público se encuentra en una situación de precariedad y deja patente la dejadez del Gobierno de España respecto a las insfraestructuras y la mejora de las mismas; exigimos no sólo un mantenimiento de la red ferroviaria sino la existencia de un protocolo en el que cuando se den situaciones como las de los días pasados los usuarios sepan a qué atenerse y qué alternativas existen al transporte ferroviario", expuso Mata.

La portavoz también explicó que el Plan de Asistencia y Cooperación a los municipios de la Diputación se elevará hasta los 39 millones de euros, ya que en el pleno "está prevista la aprobación de 22 millones, que se suman a los 17 millones de fondos incondicionados aprobados en agosto".

Iniciativas de Vox

El grupo de Vox, que se estrena en esta institución, presentará una enmienda a esta moción del PP en la que "se insiste en una demanda histórica como la de la prolongación de la línea ferroviaria de Cercanías C1 hasta Marbella y Estepona".

Así lo explicó su portavoz, Antonio Luna, quien anunció otra moción "para mejorar la movilidad en la urbanización de Añoreta". Así, recordó que "muchos vecinos han fijado su residencia" en esta zona de Rincón de la Victoria y que existe un centro educativo al que acuden cientos de alumnos. "Pero tanto los vecinos de las urbanizaciones de Añoreta y Paraíso del Sol como quienes van al centro de educativo sólo tienen una vía de acceso, que es una carretera cuya competencia es de la Diputación y está totalmente colapsada; pedimos que se realice un estudio para ver la viabilidad de un desdoblamiento y así se mejore el acceso", expuso Luna.