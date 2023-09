La Málaga Brass Band ofrecerá un concierto con entrada gratuita en el Cementerio Histórico de San Miguel este viernes 22 de septiembre, a partir de las 19 horas, con el título ‘Música en las estaciones’, organizado por la Fundación Málaga. El programa incluirá las siguientes piezas: Festmusik de Richard Strauss; Glory Fanfare (Otto M. Schwarz); The Avenger (A. Silvestri Arr.: J.J. García/ J. García-Alcalá; The Pacific (Neely/Zimmer, Arr.: R. Van der Velde; Hook (John Williams, Arr.: R. Van der Velde); Games of Throne (R.Djawadi Arr.: J. García-Alcalá); Star Wars (John Williams/ A. Díez Arr.: V.E. Eloy y Carmen (Georges Bizet Arr.: Samuel Levy).