La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado una investigación e intervención de la Fiscalía ante el caso de un hombre de 50 años con síndrome de Down inscrito en lista de espera quirúrgica desde junio de 2022, para ser intervenido en el área de Odontología y Maxilofacial del Hospital Civil de Málaga.

La familia reclama la intervención lo antes posible, ya que padece intensos dolores de boca y recuerda que se trata de un tipo de pacientes que sufren diversas manifestaciones bucales, como anomalía en el tamaño y forma dentaria, mal posición dentaria y mayor prevalencia de problemas de ortodoncia, entre otros.

En esta situación el tiempo de espera se hace interminable, se le ha partido una paleta por la raíz y no para de quejarse, según los familiares, que precisan que las personas con síndrome de Down no son insensibles al dolor, aunque lo expresen más lentamente y con menos precisión que la población general, pero sufren igual.

Los familiares señalan que este tipo de intervenciones quirúrgicas de Odontología y Maxilofacial se ha llevado a cabo con una programación mensual escasa, en el Civil para adultos y en el Materno infantil para menores de 14 años.

Ruegan que se retomen de nuevo los quirófanos de Maxilofacial y Odontología de forma regular, con una programación fija, igual que aseguran que ocurre con otras especialidades, e insisten en que es un colectivo vulnerable.

Además demandan una solución a la mayor brevedad, ya sea con una intervención en la sanidad pública o con derivación a un centro concertado.