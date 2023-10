Continúan los contagios por covid-19, pero no repercuten en una mayor presión hospitalaria

La llegada del otoño y la vuelta a las clases han traído consigo un repunte de los casos de covid-19, aunque las autoridades aseguran que al ser de sintomatología leve no se están traduciendo en un aumento significativo de los ingresos hospitalarios. Según los últimos datos publicados por la Junta de Andalucía, en el último mes (del 5 de septiembre al 3 de octubre) se registraron 854 nuevos contagios en Málaga, 243 en los últimos catorce días.

La tasa de incidencia en la provincia en personas mayores de 60 años se sitúa en 35,9 casos por cada 100.000 habitantes, un 66% menos que en la primera semana de septiembre, en la que se registraron también 810 casos positivos. Desde entonces, 26 malagueños han fallecido como consecuencia de complicaciones derivadas de la infección.

No obstante, la consejera de salud, Catalina García, ha afirmado que este aumento de contagios no está repercutiendo a nivel asistencial, ya que finalmente se ha alcanzado la deseada inmunidad de rebaño. «No se está produciendo un aumento de los ingresos, que es lo que más nos afecta, porque ya hay una inmunidad por las vacunas que nos hemos puesto y por la inmunidad que adquirimos entre nosotros mismos cuando nos contagiamos del virus», explica la consejera, que añade que, en la mayoría de las ocasiones, nos contagiamos «y ya casi no nos damos cuenta» o se pasa con síntomas muy leves.

Respecto a las hospitalizaciones, en el último mes se registraron 183 en la provincia de Málaga, según el informe de la situación de covid-19 en Andalucía publicado por la Consejería de Salud. Sin embargo, Jose Luis Velasco, responsable de la unidad de neumología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria explica que la mayoría de estas hospitalizaciones son casos de personas que ingresan por otras patologías, pero que, al realizarles una prueba al ingreso, dan positivo.

Los covid que hemos tenido son coexistentes con otras patologías del paciente, pero no hemos visto un aumento en el número de casos ingresados ni en severidad

«Los covid que hemos tenido son coexistentes con otras patologías del paciente, pero no hemos visto un aumento en el número de casos ingresados ni en severidad», aclara el neumólogo, que confirma que, pese al incremento de positivos, no están notando una mayor presión hospitalaria, hasta el punto que actualmente solo tienen un paciente ingresado en neumología. Según los datos de la Junta, en el último mes solo cuatro personas pasaron por la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Asimismo, el doctor Velasco señala que, actualmente, se encuentran «expectantes» en cuanto a cómo puede avanzar la situación, ya que, con la llegada del otoño y las bajas temperaturas, aumenta la circulación de virus respiratorios y podría haber un posible repunte de casos covid al coincidir con la gripe.

Aun así, el foco se sitúa ahora en la campaña de vacunación que dio comienzo este lunes para los mayores de 85 años, miembros de residencias y centros de discapacidad, los niños entre 6 y 59 meses que acudan a citas de vacunas de calendario, así como para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, a los que piden «un esfuerzo» a la hora de vacunarse, puesto que el año pasado tuvieron las tasas más bajas.

En este sentido, la consejera ha hecho un llamamiento a todos los andaluces para superar el récord de vacunación del covid-19 y de la gripe, que el año pasado ya alcanzó el 70% en los mayores de 65 años. «Lo que nos recomienda la ONU es el 75%, yo espero poder recuperar y superar el récord que se logró el año pasado».

En cuanto al balance del 2022, García subrayó que las mujeres embarazadas «son las que mejor se vacunan, llegando el pasado año al 81% del 60% recomendado», y destacó que en el caso de los niños, para ser la primera vez, se llegó al 46% de los vacunados, algo que valoró como «espectacular».

Baja la edad de vacunación a los 60 años

Entre las novedades de este año, destacó la bajada de edad de vacunación hasta los 60 años, en lugar de los 65 como venía siendo habitual. Asimismo, recordó que para este año se han adquirido 2,2 millones de dosis, un 7,5% más que en 2022, donde ya se había aumentado un 21%. Al igual que los años anteriores, la vacunación se hará de manera conjunta con un pinchazo en cada brazo, ya que, según García, «la adherencia es mucho mayor». Estas dosis además están adaptadas a la variante predominante actualmente en España y Andalucía, la Ómicron XBB.1.5, más conocida como Kraken.

La consejera quiso poner el foco en las personas más vulnerables y recomendar que, tanto las personas mayores como con patología complejas, continúen utilizando la mascarilla porque «cuando empiece el periodo de alta frecuentación y bajen las temperaturas, empezará una circulación de más virus respiratorios, entre los que estará la covid-, y las mascarilla las protegerá y protegerá a los que estén a su lado».