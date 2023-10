El Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga hará inspecciones in situ de forma urgente para comprobar que las discotecas y los locales de ocio nocturno de la capital cumplen la normativa, así como para evitar "conflictos y malas prácticas" que puedan desembocar en tragedias como la de Murcia.

Así se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos en la Comisión de Seguridad durante el debate de una moción del PSOE para reforzar la seguridad en estos negocios.

"La inmensa mayoría de los locales de ocio nocturno tienen una calidad más que indiscutible y por eso hay que detectar aquellos que incumplen en repetidas ocasiones la normativa", ha expuesto el concejal socialista, Mariano Ruiz, que ha criticado la falta de control por parte del consistorio. "La poca o nula diligencia y supervisión de este ayuntamiento muchas veces anima a la picaresca".

La oposición ha recordado que la apertura de estos negocios se basan en una declaración responsable y que la mayoría de los locales operan con licencias anteriores al PGOU de 1997, por lo que aunque están "en orden" no se ajustan a un "código técnico actualizado, como ha insistido la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha reiterado que "es necesario un refuerzo de las medidas que permitan tanto a los residentes como a los locales comerciales poder minimizar el impacto del ruido que se deriva de las actividades de ocio nocturno".

En respuesta del equipo de Gobierno ha comparecido el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, que ha defendido que los incendios de Murcia fueron un hecho "aislado" y "no por falta de inspección sino todo lo contrario, por no ejecutar un decreto de cierre que pesaba sobre este local".

Labor inspectora

Barrionuevo ha aportado cifras de la actividad inspectora desde el 1 de enero de este año hasta el 4 de octubre, un período en el que se han realizado 352 expedientes provenientes del servicio de apertura y de Gerencia de Urbanismo así como 51 inspecciones ocasionales, en la que acuden in situ inspectores y oficiales técnicos. "Sabemos que la seguridad absoluta no existe pero nuestra ciudad cuenta con unos estándares más que aceptables", ha añadido el edil de Seguridad,que ha confesado que le preocupan más "aquellas fiestas que se realizan en locales que no están habilitados para ello".

Finalmente han salido adelante dos puntos de la moción con los votos a favor de PP, PSOE, Con Málaga y Vox, mediante los que se ha acordado reforzar la presencia policial así como "establecer una programación urgente de inspecciones presenciales para comprobar in situ el cumplimiento de las normas y su adecuación a la documentación presentada de los locales de espectáculos y ocio de Málaga".