La red de voluntariado que durante años lleva colaborando con el Centro de Protección Animal de Málaga (CEPAM), el antiguo zoosanitario, volverá a tener acceso a las instalaciones, después de que el Ayuntamiento de Málaga suspendiera esta relación el pasado agosto.

La Dirección del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga suspendió el sábado 12 de agosto la actividad de los voluntarios después de que una voluntaria se saltase el protocolo establecido y no firmase los documentos requeridos para poder sacar a un perro del lugar en un caso de emergencia.

La asociación asumió el "error" de "no parar en el mostrador de una oficina" aunque argumentaba que la "urgencia y prioridad era que el animal llegase vivo al hospital" debido a que se trataba de un cachorro en estado moribundo al que otros perros de su chenil estaban atacando.

Dos meses después de suspender la actividad con la asociación y tras una reunión con los colectivos animalistas, según ha explicado la edil de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, su área está trabajando en un convenio que regulará la cooperación entre las organizaciones animalistas y el CEPAM, para lo que ya se ha elaborado un borrador que se ha remitido a los colectivos implicados.

La edil insiste en que "había que regularizar esa situación" ya que desde 2019 los voluntarios y voluntarias estaban "entrando a un centro municipal sin que haya un convenio suscrito", tal y como ha recalcado durante su intervención en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental. Para ello, han esperado a la aprobación de la Ley de Bienestar Animal para contar con el marco jurídico y actualmente están "en vías de firmar" el convenio.

"Estamos totalmente a favor de que los voluntarios vuelvan a entrar, simplemente que queremos que esté todo regulado. No parece serio que en un centro público esté gente entrando y saliendo que no sabemos si cumplen o no lo que tiene que cumplir un voluntario", ha señalado.

Instalaciones

La concejala ha salido a dar explicaciones durante la comisión en la que se ha debatido una moción a propuesta del grupo municipal Socialista así como una petición de comparecencia a la edil responsable por parte de Con Málaga. Ambos partidos han afeado al consistorio que los animales están en condiciones "nada dignas" y que el funcionamiento del centro es "claramente mejorable", siendo necesaria, además, una ampliación de las instalaciones.

Al respecto, Penélope Gómez ha descartado que sea necesaria una ampliación del centro aunque al mismo tiempo ha reconocido que la entrada de animales ha aumentado en un 30% en el último año, en su opinión, por los efectos colaterales de la pandemia y las restricciones que impone la nueva Ley de Bienestar Animal.

La concejala sostiene que pese al aumento en los ingresos, no se alcanzan aún las cifras de 2011 y que su área trabaja con la Gerencia de Urbanismo en un proyecto de mejora para crear una nueva nave de cuarentena así como la mejora de los cheniles de las naves 2 y 3. "No se sacrifican animales por falta de espacio", ha añadido.

Por otro lado, el área tiene previsto un presupuesto de 40.000 euros para concertar una clínica veterinaria que ofrezca servicio 24 horas todos los días de la semana para el CEPAM, adaptándose así a la Ley de Bienestar Animal. El presupuesto total del centro es de 813.393,19 euros y cuenta con 16 trabajadores en plantilla.

Salud de los animales

En cuanto a las críticas sobre el estado de salud de los animales, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental ha argumentado que "se ha bajado en un 94% los animales eutasianados, y los que se eutanasian es por alguna enfermedad incurable o porque vienen propietarios por no asumir el precio del veterinario porque tienen ya una enfermedad terminal para que se encarguen nuestros veterinarios".

En respuesta, la edil socialista Begoña Medina ha criticado que los perros que llegan al centro "estaban sanos, se enferman y se sacrifican".

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia, que ha pedido al equipo de Gobierno los detalles de los animales que se sacrifican en el CEPAM.