El Hospital Regional ha decidido reducir la actividad en horario de tarde y recortar, a partir de noviembre, las continuidades asistenciales de los facultativos en 20 especialidades, que, según las estimaciones que ha realizado el Sindicato Médico de Málaga (SMM), se traducirán en la pérdida de más de 300 jornadas de actividad de tarde en un mes.

Las continuidades asistenciales son como se denomina a las horas extra de tarde que los facultativos realizan desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, tras finalizar su jornada laboral de por la mañana. El objetivo de estas es reducir las listas de espera y que durante esas cinco horas los especialistas realicen consultas, pruebas diagnósticas o tratamientos. Por cada tarde extra trabajada, los profesionales perciben una retribución de 225 euros.

Los pacientes, los más perjudicados

Aunque esta reducción puede provocar que algunos médicos decidan dedicar su actividad de tarde a trabajar en la medicina privada para compensar la pérdida retributiva, desde el Sindicato Médico de Málaga subrayan que los principales damnificados serán los pacientes, ya que estos recortes se traducirán en un incremento de las listas de espera. A este respecto, Juan Miguel Contioso, secretario de relaciones institucionales de UGT Málaga, añade que también se traducirá en una mayor gravedad de las patologías al no ser diagnosticadas a tiempo.

“Por poner un ejemplo, si un paciente es derivado de su médico de cabecera a una consulta del hospital con una sospecha de cáncer, tardará más la cita porque la consulta de tarde ha cerrado, y se demorará más la prueba de radiología porque se ha suprimido la actividad de tarde, tardarán más en estudiar la biopsia porque anatomía patológica redujo la actividad de tarde, tardará más en ser diagnosticado de cáncer y, por tanto, tardará más en ser operado, aunque los quirófanos sí mantienen la actividad por las tardes”, explican desde el SMM en un comunicado.

300 tardes menos de trabajo en un mes

En total, estiman que la eliminación de las continuidades asistenciales de 20 especialidades se traducirá en la pérdida de 303 jornadas de actividad de tarde al mes. Entre las especialidades afectadas se encuentra radiodiagnóstico, encargada, por ejemplo, de la realización de las mamografías. Según el SMM, de esta especialidad se eliminarán 20 tardes al mes. También se han eliminado las continuidades de psiquiatría, donde se recortarán 12 tardes de trabajo al mes; las de cardiología (8 tardes al mes); urgencias (40), o neumología (20), entre otras.

Desde UGT, califican esta decisión como una “temeridad” y una manera de maquillar las listas de espera quirúrgicas, ya que si no se realizan las pruebas necesarias para diagnosticar, no se acumulan más personas para ser operadas, según las explicaciones de Contioso, que denuncia que ya se están empezando a desprogramar todas las citas que estaban agendadas en consultas de tarde.

Respuesta del Hospital

Por su parte, el Hospital Regional asegura que “las continuidades asistenciales se gestionan en función de las necesidades de cada momento para dar respuesta en tiempo y forma a la demanda. Se trata de hacer una gestión eficiente de los recursos”. Subrayan que la dirección del Hospital se encarga de monitorizar a diario las necesidades asistenciales de cada área y servicio “para adaptar la respuesta a los pacientes y según la patología, con el único fin de prestar una asistencia segura y de calidad”.

El pasado miércoles, la consejera de Salud, Catalina García, durante su visita a Málaga afirmó que solo se eliminan las continuidades “que no son necesarias, nunca continuidades que puedan afectar a la lista de espera”, y que "lo que se hace por parte del Regional y de su equipo directivo es un control y una gestión para hacer eficiente el sistema". También aseguró que el Hospital Regional está reduciendo “de una manera muy importante” las listas de espera, pero sin dar ningún dato.

Listas de espera

Tanto el Sindicato Médico como UGT, niegan este hecho e insisten en que el recorte de estas continuidades no hará más que incrementar el número de pacientes a la espera para ser atendidos. “Ahora resulta que el no ver a enfermos de medicina interna o no hacer analíticas para ellos no es una cosa prioritaria”, ha subrayado Antonio Martín, presidente del SMM ante las declaraciones de la consejera.

Las listas de espera llevan sin actualizarse desde junio de 2022. Según la consejera, las del último año ya han sido mandadas al Ministerio y están a la espera de que este las publique, para que la administración andaluza también lo haga.

Ambos sindicatos denuncian que la Consejería “no tengan dinero para pagar a los trabajadores de la pública, pero sí para la privada”, aludiendo a los 734 millones de euros que la Junta anunció que invertirá en dos acuerdos marco para concertar operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con clínicas privadas, como "plan de choque" para agilizar las listas de espera. Reivindican que ese dinero se debería destinar a los profesionales del SAS que, con las continuidades asistenciales, también podrían ayudar a reducir las listas de espera. Según los cálculos del Sindicato Médico, con el recorte de estas continuidades asistenciales el Hospital se ahorrará 68.175 euros al mes.

Aumento de plantilla

Ante estas declaraciones, el Hospital Regional ha recordado que, desde 2018 a 2023, ha habido un aumento de plantilla de 1.339 profesionales, 81 en referencia a 2022. Asimismo, han destacado que “se está trabajando de forma activa para la reducción de listas de espera quirúrgica, de consultas y de estudios diagnósticos, especialmente en la patología oncológica, por lo que no es cierto que haya recortes en esta área con la que la Dirección del complejo sanitario es especialmente sensible”. Por último, señalan que, según datos de la Consejería, el gasto estimado para continuidad asistencial en 2024 es de 128 millones de euros en Andalucía, un 66% más que en 2018,