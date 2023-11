Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ha clausurado este sábado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) su 19 edición tras unas jornadas en las que los máximos responsables del ámbito inmobiliario, promotor y constructor a nivel nacional han destacado "el posicionamiento del salón como el principal encuentro para la colaboración público-privada y la inversión en segunda residencia".

Según han señalado desde la organización en un comunicado, todo esto se ha puesto de manifiesto en el marco de una agenda de contenidos "de primer nivel", que ha convivido con la mayor oferta de viviendas ubicadas principalmente en la costa mediterránea. Ambas vertientes han convocado a más de 8.000 visitantes entre público general y profesionales, cuya afluencia crece este año, han señalado.

Así, Simed finaliza una convocatoria que ha destacado por la puesta en marcha de nuevos foros y encuentros que han resultado ser "una herramienta de gran utilidad para promotores, constructores, inversores y administración pública".

Simed ha atraído a un visitante de carácter profesional y también a público general en la búsqueda de su primera o segunda casa. Como una de las apuestas más firmes del salón, y según el estudio de la sociedad de tasación CoHispania en Simed, crece en esta edición la afluencia del visitante profesional que, además, ha destacado por su alto nivel con la presencia de responsables en la toma de decisiones.

Los perfiles que más han acudido son fondos de inversiones, inversores, family officers y gestores patrimoniales. Alrededor del 60% de los profesionales están interesados en invertir a corto plazo, antes de seis meses, concretamente en promoción de vivienda, en su mayoría, aunque también en rehabilitación y venta.

"Gran parte de estos profesionales ha afirmado que el presupuesto con el que cuenta para invertir en el sector inmobiliario supera el millón de euros", han señalado, además de que casi la totalidad del perfil profesional ha encontrado contactos que buscaba y le ha parecido muy interesante el contenido de los foros y encuentros.

Residencia habitual

En cuanto al comprador particular que ha acudido, lo hace en la búsqueda de compra o alquiler con opción a compra de vivienda para destinarla a residencia habitual. El presupuesto con el que cuenta la mayoría oscila entre 150.000 y 300.000 euros. Gran parte de estos particulares tiene ahorros suficientes, ya que declaran que no requerirán de financiación bancaria para adquirir la vivienda.

En cuanto a los visitantes que buscan alquiler con opción a compra, una demanda que ha crecido considerablemente respecto a años anteriores, la mayoría busca inmuebles con un precio de entre 1.200 y 1.500 euros.

Desde la organización han señalado que "todo el sector ha coincidido al apuntar como éxito rotundo" la celebración de citas como el 'I Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión', organizado junto a Iberian Property, y el 'Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda del Eje Mediterráneo' organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga; Housing Europe, y AVS Gestores Públicos.

En ambos se ha puesto en valor esta cooperación como factor principal para facilitar el acceso a la vivienda y crear vivienda asequible, fomentar el desarrollo de suelo, mejorar los procesos, atender la demanda de alquiler, atraer inversión y también impulsar la innovación y la industrialización en materia de edificación, entre otras cuestiones.

Han señalado que la colaboración público-privada ha sido una de las ideas más reiteradas por representantes de las administraciones públicas y empresas promotoras y constructoras, trasladándose también al diálogo que han mantenido alcaldes con el sector privado. En el mismo, los participantes han subrayado el trabajo conjunto para impulsar una estrategia común de los diferentes actores del mercado.

Por otra parte, estos temas junto a otros han centrado el debate en el 'Punto de Encuentro ACP Málaga-Simed', organizado junto a la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), donde los expertos han puesto el foco en asuntos como la demanda de vivienda de obra nueva o la promoción de vivienda protegida.

Para ello, han estado Alberto Delgado, director general de Negocio de Aedas Homes; Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes; José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria; Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa; Sergio Gálvez, CEO de AQ-Acentor; Alberto Quemada, CEO de LandCo, y Tomás Gasset, CEO de Urbania.

También han participado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE); Juan Manuel Rosillo, presidente de ACP Málaga, e Ignacio Peinado, presidente de la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores). En el plano institucional, han intervenido el alcalde, Francisco de la Torre, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La innovación y la sostenibilidad han sido ejes de 'La casa del futuro: sostenible y digital', con debates sobre economía circular, inteligencia artificial, vivienda industrializada o la sostenibilidad. Y en la 'II Open Call for Proptech Startups', en la que ha resultado ganadora la iniciativa CoCircular.

Otro de los temas ha sido el acceso a la segunda residencia y las oportunidades de inversión y como novedad, el 'I Foro Oportunidades y Tendencias en Turismo Residencial', con el patrocinio de la Consejería de Turismo, cofinanciado con fondos europeos.

La inversión y segunda residencia han sido protagonistas en 'Prime Homes Summit', encuentro en el que promotoras, agencias y comercializadoras se han centrado en este producto para clientes nacionales e internacionales y donde se han conocido promociones de Aedas Homes, AQ Acentor, Exxacon, Gilmar Real Estate, Habitat Inmobiliaria, Inmobiliaria Espacio, Metrovacesa, Neinor Homes, Idiliq, Sotogrande, Suba, Top Gestión, Urbania o Verde Properties.

La delegación internacional ha estado compuesta por una treintena de profesionales procedentes de Andorra, Argelia, Austria, Bélgica, Chile, China, EEUU, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Holanda, Italia, Lituania, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. Esta acción ha contado con la colaboración de Andalucía TRADE e Increnta&Avanza.

En este apartado han destacado alianzas de Simed y entidades sectoriales internacionales como la Association of International Property Proffesionals, la European Association of Real Estate Professions, MDG Advisor, la Cámara de Comercio Británica en España y la International Real Estate Federation, esta segunda federación de Real Estate más grande a nivel global con más de un millón de asociados. En el salón, se ha llevado a cabo la firma de un acuerdo de colaboración.

El salón ha estado organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga; y han sido partners Aedas Homes, AQ Acentor, Gilmar Real Estate, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Suba y Urbania. Por su parte, la Consejería de Fomento, la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga han sido partners institucionales.

Además, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico Trade de la Junta; Promálaga; Turismo y Planificación Costa del Sol; la Unión de Consumidores de Málaga y la Universidad de Málaga son colaboradores institucionales.

También han colaborado Almar Consulting, Bilba, Exxacon, Metrovacesa, Neinor Homes, Prime Invest, Rebs-Real Estate Business School, Saloni, Unicaja Banco, Urbanitae, Agrojardín, Atalaya Team, Finnova e Increnta&Avanza. En el apartado sectorial, ACP Málaga, Fadeco, Promotores, Association of International Property Proffesionals, British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions, International Real Estate Federation.