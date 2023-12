El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, animó ayer a las empresas y a toda la sociedad civil malagueña a ser ambiciosas e inconformistas para seguir impulsando el desarrollo de la provincia. Así lo planteó en el acto de entrega de los Premios Hacemos Málaga, que conceden la Diputación y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), y que este año han recaído en el grupo Fuerte Hoteles, Metro de Málaga, Ilunion, del grupo Once, y la empresa TUPL en cuatro modalidades diferentes. La gala se celebró en el Auditorio Edgar Neville con la asistencia del presidente de la CEM, Javier González de Lara.

Francisco Salado, en su intervención, puso el acento en la importancia de la colaboración público privada, porque es la fórmula más eficaz y eficiente de crear empleo, actividad económica y ofrecer mejores servicios públicos. «Creo que, efectivamente, las administraciones públicas están para ayudar, para impulsar, para estimular, pero quien está realmente detrás del desarrollo de un territorio, de una provincia, es la sociedad civil. Son los empresarios, los emprendedores, los colectivos», añadió.

Salado calificó de excepcionales y pioneros en sus ámbitos a los premiados en la undécima edición de Hacemos Málaga. Destacó que la familia Luque y el grupo Fuerte Hoteles son un referente en la industria turística; apuntó que Metro de Málaga ha revolucionado la movilidad en el área metropolitana de Málaga; resaltó el papel de Ilunion, del grupo Once, en materia integración y en la búsqueda de igualdad de oportunidades; y subrayó la pujanza de la empresa especializada en inteligencia artificial TUPL, con sede en Málaga, Seattle y Tokio.

Paralelamente, el presidente de la Diputación hizo hincapié en que el desarrollo y el crecimiento demográfico de la provincia -se prevé que crezca en 300.000 personas en la próxima década- no pueden verse estrangulados por las grandes inversiones pendientes en materia de movilidad y de agua. «Ese crecimiento -sostuvo- debe ser siempre una oportunidad que aprovechemos, no una losa. Por eso, insistimos en que el Gobierno debe invertir en las autovías de la provincia, en los cercanías y en el tren de la Costa del Sol. Son obras justas, porque en otros territorios sí se está invirtiendo el dinero necesario y porque no podemos permitir que los ciudadanos de Málaga tengan que estar muchas horas cada año atrapados en los atascos porque no hay alternativas, porque no hay más transporte público». Y respecto a la sequía, ha indicado que se necesitan más inversiones para garantizar el agua para el consumo humano, para el sector turístico y para la industria agroalimentaria.