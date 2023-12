“I felt guilty of your best moments”. “Me siento culpable de tus mejores momentos” es el mensaje que articula la nueva campaña con la que el Ayuntamiento de Málaga se lanzará, a lo largo del 2024, a captar y atraer al turista internacional, en especial, al americano, el asiático y de oriente medio.

Estos tres mercados llevan ya tiempo en la mira del sector turístico malagueño y con esta campaña, que juega con el concepto de una culpabilidad positiva, se convierten en objetivos claros, a través de los que el sector espera atraer a viajeros con mayor poder adquisitivo, interesados en la cultura y la tradición local y que, además, suelen disfrutar de una mayor estancia media. “Estamos a las puertas de 2024 y en Málaga lo vamos a comenzar fuerte, nada más y nada menos que sintiéndonos culpables, culpables de que en Málaga se vayan a rebasar los tres millones de pernoctaciones y una estancia por encima de los 2,5 días”, ha arrancado el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, en el arranque de un acto celebrado en el Cine Albéniz. El edil de Turismo ha recordado que el turista norteamericano es ya casi el tercer mercado emisor en Málaga, que se ha visto muy reforzado con la conexión del vuelo directo de United Airlines que se reestrenó este verano. “Lo hacemos desde una declaración de culpabilidad, nos sentimos culpables por vivir aquí, en una ciudad irresistible, de trabajar por y para ella”, ha expuesto Florido. Este proyecto busca impactar en segmentos concretos como el cultural, el MICE -de congresos- o el segmento premium, así como en los períodos turísticos de mayor tirón de la ciudad, esto es, la Navidad, la Feria y la Semana Santa. La campaña La campaña se concibió en plena recuperación del sector turístico tras la pandemia de la Covid-19 y se ha desarrollado durante los últimos dos años, para la que se han necesitado 26 días de rodaje en 60 localizaciones, entre las que se incluyen hoteles de lujo como el Gran Miramar, las dos estrellas Michelin de la capital, Kaleja y José Carlos García, establecimientos populares como la Recova o la Casa del Guardia o monumentos como la Alcazaba o la Catedral. El compositor malagueño, Alejandro Lévar, ha sido el encargado de poner música al spot. Una composición en la que, según ha explicado, ha intentado representar una “malagueña del siglo XXI”. En cuanto al mensaje, una ciudad que se siente “culpable” de superar las expectativas de quienes la visitan, el director creativo de la agencia Beon Advertising, Enrique Arjona, ha explicado que buscaban un concepto “rompedor”, la culpabilidad positiva de una ciudad “que lo tiene absolutamente todo”. “Málaga no te ruega que la visites, es la gran ciudad milenaria y tú tienes suerte de poder visitarla”, ha recalcado Arjona. Se ha creado una página web concreta para acceder a la campaña guiltyofyourbestmoments.com y, además, se publicitará en los medios de comunicación de los países de origen. Se compone de un spot general, de un minuto y medio de duración, además de otros 14 vídeos cortos y específicos para los segmentos estratégicos y las fechas a las que se dirige. “La campaña es diferente, es un hito, una campaña donde queremos demostrar que es un destino de 365 días, para todos, para familias, congresos, gastronomía, patrimonio. De lo que nos damos cuenta cuando viajamos y buscamos esos caladeros de turistas es que siempre nos dicen que los mejores momentos los han vivido cuando estaban aquí”, ha añadido el director general del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jonathan Gómez. Redes Asimismo, se ha presentado una campaña online de promoción de destino en colaboración entre el Área de Turismo y la influencer malagueña María G. Durán (@mariaspeakenglish), conocida por compartir “truquitos” par aprender inglés y dueña de la academia Pikingli. La campaña consta de cuatro rrels en los perfiles de Instagram, X, Facebook, Youtube y Tiktok de esta influencia, donde acumula más de 1,8 millones de seguidores. Estos reels se están compartiendo en los perfiles de Málaga Turismo para ampliar la audiencia.