La Diputación de Málaga materializó en su Pleno el último trámite necesario y dio luz verde definitiva a sus presupuestos para 2024, con 441,3 millones de euros para la provincia y que entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

Las cuentas provinciales para el próximo ejercicio conllevan un incremento del 2,41% respecto a las de este año y, según destacó el Gobierno del PP bajo las discrepancias de la oposición, priman «el aumento de las inversiones y le dan prioridad al problema del agua y las políticas sociales»

Estos presupuestos contemplan los de la propia Diputación (315,51 millones de euros), el Patronato de Recaudación Provincial (41,06 millones), Turismo y Planificación Costa del Sol (15,37 millones), Consorcio Provincial de Bomberos (29,89 millones), Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (33,84 millones), Consorcio Provincial Gestión Integral de Aguas (4,28 millones) y los consorcios de la zona nororiental de Málaga y el parque de maquinaria Axarquía, así como la Fundación Madeca, que suman 1,3 millones de euros restantes.

De todos los trámites que contemplaba el Pleno, el PP celebró especialmente que fuese aprobado por unanimidad el plan para los municipios menores de 20.000 habitantes, dotado con 39 millones de euros. La ‘antigua Concertación’ transferirá 17 millones como fondos incondicionados y otros 22 millones en programas de obras, suministros y servicios «elegidos por cada ayuntamiento», según contemplaba el acuerdo plenario. Estos fondos serán repartidos entre los 87 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas (Bobadilla Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar).

Críticas socialistas

A pesar de que ‘la concertación’ salió adelante por unanimidad, el PSOE no desaprovechó la ocasión e insistió en el mensaje con el que asegura que el PP le ha cambiado el sentido a la institución y ya no prioriza a las localidades menores de 20.000 habitantes en su presupuesto anual. En este sentido se pronunció la diputada y concejal de Álora Desirée Cortés: «Si la Diputación recibe más del Gobierno de España, ¿por qué los ayuntamientos recibimos menos de la Diputación? Si la Junta recibe más del Gobierno de España, ¿por qué los ayuntamientos no reciben una justa financiación de la Junta?».

Asimismo, su portavoz adjunto Pepe Bernal lamentó que «el PP rechace trasladar la fórmula de Torremolinos para construir nuevas sedes judiciales a Estepona, Marbella, Fuengirola, Torrox y Archidona», después de que los populares no votasen a favor de una moción socialista en esa dirección. «Parece ser que el PP y la Diputación de Málaga han encontrado 15 millones de euros para los juzgados de Torremolinos pero no quieren saber absolutamente de los juzgados de Marbella, Fuengirola, Archidona, Estepona y Torrox», indicó.