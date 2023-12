El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga empezó a despejar ayer las claves que regirán la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un área con restricciones al tráfico rodado contaminante que abarcará 437 hectáreas de la capital.

Esa ZBE entrará en vigor, como muy tarde, en marzo del año que viene ya que el consistorio calcula que podrá entrar en funcionamiento a lo largo del primer trimestre de 2024. Hay que recordar que en un primer momento se anunció que entraría en funcionamiento el 1 de enero de 2024 aunque finalmente los plazos se fueron dilatando y Movilidad llegó a pedir una prórroga de un año al Ministerio de Transportes para su despliegue debido a la escasez de componentes para la instalación del sistema informático que controlará la Zona de Bajas Emisiones.

No obstante, los malagueños no empezarán a ver restricciones hasta el 2025 en el caso de coches y motos, y que se endurecerán un poco al año siguiente. Y en el caso de la furgonetas, no experimentarán limitaciones durante los cuatro primeros años, con la idea de dar margen a las empresas distribuidoras para que modernicen su flota de vehículos.

Estas son las respuestas a las principales dudas que pueden surgir tras el anuncio del Ayuntamiento de Málaga:

¿Cuándo empieza?

La Zona de Bajas Emisiones entrará en funcionamiento esta primavera pero no habrá restricciones efectivas hasta el 2025. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la ZBE, todos aquellos vehículos con etiqueta B o sin etiqueta, los más contaminantes, que se compren o se vendan tras el despliegue no podrán entrar en la zona restringida, pero sí los que se tuvieran en propiedad previamente y, además, estén domiciliados en la capital.

Por ejemplo, sí podrá entrar en la ZBE un ciudadano que posee un turismo con etiqueta B que compró hace 10 años o que incluso ha adquirido el mismo día antes del despliegue de la zona restringida. Por el contrario, no podrá circular un ciudadano que haya adquirido un vehículo con ese mismo distintivo ambiental un día después de la entrada en vigor de la ZBE.

Con esto, el Ayuntamiento de Málaga quiere evitar que los malagueños con coches antiguos y contaminantes se vean obligados a comprarse un coche nuevo, pero sí persigue empezar a limitar su circulación de forma progresiva, limitando los cambios de titularidad de este tipo de coches con el arranque de la ZBE.

Asimismo, se da un plazo de dos años a partir del despliegue para que los conductores de vehículos contaminantes que no tengan domiciliado su vehículo en Málaga lo modifiquen. Por ejemplo, si una conductora tiene domiciliado su vehículo con etiqueta B o sin etiqueta en Granada, porque allí residía cuando lo compró, deberá cambiarlo para poder acceder a la Zona de Bajas Emisiones a partir de 2025 y 2026.

¿Qué restricciones se aplican?

Durante 2024, la ZBE echará a rodar pero sin restricciones, por lo que podrán acceder vehículos CERO, ECO, C, B y sin etiqueta. En 2025 comenzarán los cambios, empezando por los más contaminantes, unas medidas que se endurecerán al año siguiente.

A partir de 2025, podrán acceder coches y motos con etiqueta CERO, ECO, C, B y sin etiqueta domiciliados en Málaga. En 2026, también los vehículos B deberán estar domiciliados en Málaga capital.

En el caso de las furgonetas, el período transitorio hasta el inicio de las restricciones será más amplio, de cuatro años, por lo que se permitirá la circulación de las CERO, ECO, C, B y sin etiqueta. En el quinto año, 2029, se implementará el requisito de la domiciliación en la capital malagueña para las furgonetas B y sin etiqueta.

Por otro lado, tendrán acceso libre el transporte colectivo regular para viajeros, los taxis y VTC, los vehículos históricos y los camiones, así como acceso con previa comunicación los vehículos de la asistencia sanitaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios municipales y los servicios privados.

¿Por dónde se extiende?

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

¿Necesito comprar la etiqueta de la DGT?

No, no es necesario comprar la etiqueta con el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder acceder a la Zona de Bajas Emisiones. Los accesos a la ZBE están controlados con cámaras que leen las matrículas de los vehículos. En concreto, se han instalado sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula que están conectados a un software integrado en la plataforma de control de movilidad de la ciudad y desarrollado a partir de datos de la DGT y el padrón municipal.

¿Necesito tarjeta de residente si vivo en la ZBE?

No, no es necesario ya que los vehículos CERO, ECO y C no experimentarán restricciones y, en el caso de los contaminantes, podrán acceder si están domiciliados en Málaga. Las restricciones afectarán principalmente a los vehículos contaminantes que vengan de fuera de la capital.

¿Qué pasa si accedo con un vehículo no permitido?

En caso de que un vehículo con el acceso restringido se adentre en la ZBE de Málaga se considerará una infracción grave y conllevará una sanción de 200 euros

¿Cómo sé si mi coche es contaminante?

La Dirección General de Tráfico (DGT) es la encargada de establecer los distintivos ambientales por los que se clasifican los vehículos en función de su grado de contaminación. Esta es la clasificación.