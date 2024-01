La sequía adelanta el cierre de algunas almazaras y se prevé subida de precios

En máximos históricos y sin techo. Así están los precios del litro de aceite de oliva virgen. La sequía ha adelantado el cierre de las primeras almazaras en el interior de la comarca de la Axarquía y en distingas zonas del Valle del Guadalhorce o en la comarca de la Vega de Antequera. No hay aceitunas, como consecuencia de la extrema sequía, como subraya Asaja en Málaga.

El presidente de este sindicato agrario, Baldomero Bellido, indica que en muchas de las grandes fincas de la provincia se han recolectado la mitad de kilogramos de aceituna que en 2022, lo que representa una merma importante en la cantidad de aceite que pueda producirse. Hay grandes cooperativas que el pasado año cerraron la campaña en 27 millones de kilos y difícilmente alcanzarán en la presente recolección los 20 millones

De esta forma, no extraña que en la variedad más económica, la picual, el aceite de oliva virgen extra ya se pague en origen a 9 euros. Y en los lineales se pueden encontrar las botellas de un litro a unos 15 euros. Podrá incluso subir ese precio, aunque de forma más moderada a lo que lo hizo en 2023 (sobre todo si vuelve a llover y mejoran las perspectivas a lo largo de este año), y rozar los 20 euros. Marcas como Coosur u Hojiblanca presentaban hace unos días costes al consumidor por litro de hasta 14,5 euros, como señalan portavoces de otros sindicatos como COAG o UPA en Málaga.

Baja el consumo

Bellido apunta por su parte que ha bajado significativamente el consumo entre la ciudadanía, a raíz de la subida de precios que ha disparado la cesta de la compra en todos los hogares españoles. «Pero no hay aceite, porque no hay casi aceitunas. Es normal que cierren algunas almazaras, aunque en la zona de Antequera, en municipios como Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco o Archidona la cosecha aún puede extenderse hasta finales de febrero, porque quedan olivares por recolectar», asegura.

Distinta es la situación en Almargen, Teba, Campillos o municipios axárquicos como Periana, Riogordo, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Cómpeta o el resto de las localidades de la Sierra Almijara. Hasta el próximo 11 de enero no se conocerán los balances autonómicos correspondientes a diciembre, pero todo apunta a una merma generalizada, que es más acusada en provincias como Sevilla o Granada. La Interprofesional del Aceite de Oliva alertó ya al inicio de la presente temporada, allá por octubre, de que durante los próximos meses «la subida de precios iba a continuar».

De esa forma se pide a los consumidores que no hagan acopio de grandes cantidades de aceite, «porque no está justificado», como señalan agricultores de la comarca antequerana a este periódico. «Si no hay aceitunas este invierno, nada puede decirnos que no vaya a haber dentro de un año y que los precios vuelvan a normalizarse», coinciden en señalar dos de los portavoces de varias de las almazaras consultadas en la comarca axárquica.

Lluvias

También se refirió a este aspecto la gerente de la citada interprofesional, Teresa Pérez: «Lo mejor es comprar lo que uno necesita. Hacer acopio tampoco ayudaría porque sería como una huida hacia adelante y provocaría una mayor subida de precios porque habría mayor tensión en los mercado». Aunque en noviembre el precio en origen se frenó ante unas perspectivas de que la cosecha fuera buena, lo cierto es que ha llovido en Andalucía mucho menos de lo esperado, en otro otoño extremadamente seco y cálido.

Las perspectivas a corto o medio plazo tampoco anuncian lluvias de importancia durante este mes, aunque los modelos predictivos apuntan a la llegada de varios frentes atlánticos, al desplazarse el anticiclón que en las Azores ha mantenido muy estable el tiempo durante las fiestas navideñas recién terminadas este fin de semana, como también remarcan los propios portavoces de los sindicatos del campo en la provincia malagueña.

Los precios seguirán al alza al no haber aumentado el stock

El sector espera un leve incremento de la producción en la campaña 2023-2024, si observamos todo el mapa andaluz, pero lo cierto es que en la provincia de Málaga no son esas las perspectivas a estas alturas de la temporada. Respecto al arranque de la misma se ha producido «una disponibilidad de enlace inicial más baja». Prácticamente se va a compensar el incremento de la producción en otras provincias con la bajada del stock inicial.