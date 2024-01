Pablo Puyol será galardonado con el Boquerón de Plata 2024

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha anunciado el quinto galardón Boquerón de Plata que se entregará este año al malagueño Pablo Puyol. Salado ha explicado que "se trata de un merecido reconocimiento a un hombre que desde sus inicios profesionales ha estado vinculado a nuestro municipio a través del Festival de la Comedia, que reside y disfruta junto a su familia de Rincón de la Victoria, como uno más".

Asimismo, el regidor ha añadido que "la vinculación de Puyol va más allá de lo profesional porque desde su niñez ha disfrutado de Rincón de la Victoria cuando lo visitaba con su familia. Su relación con el municipio, además de profesional, es emocional".

"Pablo Puyol es un artista multidisciplinar con más de diez películas y 14 series realizadas, once musicales y múltiples obras de teatro que reconocen su calidad artística y talento", ha valorado Salado.

Además, el actor malagueño forma parte de Producciones Teatrales La Cochera, productora malagueña creada para hacer y distribuir comedia por el país. El pasado sábado 13 de enero interpretó a 'Salomé' en el Teatro Cervantes, dentro de su gira por los principales teatros del país.

Por su parte, Pablo Puyol se ha mostrado "muy contento y orgulloso por recibir este galardón 'El Boquerón de Plata' y ha agradecido "al alcalde y al concejal este premio tan especial para mí. He pasado los veranos de mi infancia en este municipio, que ahora es mi casa, donde vivo junto a mi familia. Este galardón me hace muy feliz, y espero ser un buen embajador".

La entrega del premio se celebrará en el marco de la Gala del Boquerón Victoriano de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid el próximo jueves 25 de enero a las 20.00 horas en el Urban Hotel GL, Carrera de San Jerónimo.

El premio 'Boquerón de Plata' nació con la idea de destacar y ensalzar la labor profesional y humana de personas de la Cultura, el Deporte, la Gastronomía o la sociedad en general que tengan relación con Rincón de la Victoria. Y en los años anteriores han sido Salva Reina (actor y monologuista), Salvador Calvo (director de cine), Remedio Cervantes (empresaria y actriz malagueña), y Diana Navarro (cantante y actriz) los galardonados.

El concejal de Turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, ha explicado que "un año más estamos presentes en Madrid para promocionar la Fiesta del Boquerón Victoriano ofreciendo nuestra gastronomía y los atractivos turísticos de Rincón de la Victoria".

Como cada año, el evento es un punto de encuentro de empresarios ligados al sector del turismo, prensa especializada, cocineros de la Comunidad de Madrid y autoridades.

Pablo Puyol irrumpió en el mundo del espectáculo con la serie televisiva adolescente 'Un paso adelante' al formar parte del grupo musical UPA Dance. Desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos participando en producciones nacionales tan conocidas como 'Los Serrano' o 'La que se avecina', musicales como 'La Bella y la Bestia', o interpretando obras como 'Crimen Perfecto', y asistiendo a programas de gran audiencia como 'Tu cara me suena' o 'Menuda noche'. En la actualidad, además de su trabajo en teatro, Pablo Puyol es uno de los protagonistas del programa de TVE 'Bake Off'.