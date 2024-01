Los vecinos reclaman más viviendas sociales en El Palo

La Asociación de Vecinos del Palo ha reclamado que se construyan más viviendas sociales en el barrio, algo que considera una de las dos grandes prioridades de la barriada junto con la reforma del paseo marítimo.

La presidenta vecinal, Mercedes Pírez, cree que son «insuficientes» las 580 que están previstas en la finca de El Tinto y subraya que «hace falta más cantidad de viviendas de protección oficial que las que realmente se ponen cuando se hacen los pliegos, que suele ser un 8 por ciento; nosotros queremos que este pliego se amplíe».

Mercedes Pírez justificó esta reclamación vecinal en que «nuestro barrio se ha convertido en un barrio de pisos turísticos, por lo que las viviendas disponibles en alquiler son muy pocas y muy caras». Por este motivo, remarcó, los vecinos que llevan viviendo en el barrio «de toda la vida no pueden permitirse seguir viviendo porque no pueden pagar el alquiler».

A este respecto, la presidenta explicó que el precio medio ronda «entre los 900 y los 1.000 euros al mes» y contó el caso del anuncio de un apartamento de 50 m2 «que no tenía ni luz y pedían 850 euros, una vergüenza».

Para la presidenta vecinal, «no hay parque inmobiliario porque se han permitido, de forma descontrolada, los apartamentos turísticos» de los que dijo, «la inmensa mayoría son ilegales, ni siquiera cotizan a Hacienda».

Ante esta situación, Mercedes Pírez explicó que conoce casos de vecinos «que se han tenido que marchar a Campanillas a vivir porque no hay vivienda en la zona» o bien fuera de Málaga.

Se trata de un problema que también alcanza personalmente a la dirigente vecinal: «He elegido vivir aquí, llevo ya 20 años y probablemente no pueda pagar el alquiler y me tenga que ir a otro sitio; me encuentro en la misma tesitura por la subida de los precios de los alquileres».

Además, indicó que, por la información que tiene la asociación de vecinos, las de la finca del Tinto son las únicas viviendas sociales previstas hasta la fecha en El Palo.

La presidenta también abogó por que estas viviendas formen parte de un proyecto de «manzanas verdes» e incluso que una parte «pudiera ser cooperativa».

Mercedes Pírez además confió en que esta nueva zona del Palo se aborde en su conjunto: «Tiene que ser todo un paquete, no puede planificarse para que todos luego tengamos coches, tiene que llegar el autobús y el resto de servicios; tiene que ser un proyecto de envergadura en el Distrito Este con conciencia social y ecológica porque es una necesidad que llevamos años demandando».

Además, recordó que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento están gobernadas por el mismo partido «y aquí no tiene que haber ningún problema para que se gestione esto».

Árboles y carril bici

Por otro lado, Mercedes Pírez aprovechó para reclamar de nuevo un plan de arbolado para el barrio, «que el Ayuntamiento tiene pero que no ejecuta».

A este respecto recordó que la asociación de vecinos puso en marcha el proyecto ‘Aquí falta un árbol’, que señalaba en la acera los espacios «en los que pensábamos que tenía que haber un árbol». «Lo estamos diciendo desde hace tres años: planten más árboles en El Palo porque un árbol tarda más de 10 años en crecer y necesitamos reducir la temperatura del barrio para poder subsistir en el futuro».

La presidenta vecinal por último recordó que para la asociación de vecinos «el carril bici es fundamental y ya hablamos específicamente de la segregación de unos carriles de Salvador Allende y calle Bolivia para bicicletas y patinetes, aparte del tráfico rodado».